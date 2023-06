Verwirrung in Zierenberg über plötzliche Baustelle an Kasseler Straße

Von: Paul Bröker

Behelfsampeln an der Kasseler Straße: Die Zierenberger wunderten sich über die Einrichtung der Baustelle auf Höhe der Langen Straße. Nun ist klar: Die Telekom wird dort Kabel verlegen lassen. © Paul Bröker

Was war denn da los? In Zierenberg ploppt an der Kasseler Straße wie aus dem Nichts eine Baustelle auf. Die Stadt weiß zunächst nichts Genaueres.

Zierenberg – Eine neu eingerichtete Baustelle an der Kasseler Straße auf Höhe der Langen Straße sorgt für Verwirrung in Zierenberg. Denn plötzlich waren da Behelfsampeln und Schilder. Nur warum bloß? „Wir wissen nichts Genaueres“, sagt Zierenbergs Bauamtsleiter Christian Fischer auf HNA-Anfrage. Nur so viel sei klar: Die Telekom wolle dort wohl in nächster Zeit Erdkabel verlegen lassen.

Die Zierenberger rätselten in den vergangenen Tagen, was es mit der Baustelle auf sich hat. In der Facebook-Gruppe „Zierenberger Stadtgespräch“ fragte am Mittwochmorgen eine Nutzerin: „Hallo, was soll denn aktuell in der Kasseler Straße passieren?“ Eine genaue Antwort hatte keiner der anderen Nutzer parat. Ein anderer Nutzer der Facebook-Gruppe hatte laut eigener Auskunft bereits am Dienstag bei Bauamtsleiter Fischer eine Erkundigung eingeholt. Dessen Antwort: Die Stadt habe selbst nichts davon gewusst.

Baustelle in Zierenberg hängt mit Telekom-Kabelarbeiten zusammen

Dies gesteht Fischer auf HNA-Anfrage auch am gestrigen Vormittag ein. Man gehe jedoch davon aus, dass die Baustelle in Zusammenhang mit Erdarbeiten im Auftrag der Telekom stehe, die auf Höhe der bestehenden Ampel Kabel verlege, so Fischer.

Der Landkreis habe die verkehrsrechtliche Anordnung nicht an die Stadt Zierenberg weitergeleitet, so Fischer. Dafür sei die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises eigentlich zuständig. Etwa um anzukündigen, dass Schilder und Ampeln aufgestellt werden, wie Marco Lingemann, Sprecher von Hessen Mobil erklärt. „Die Behörde erteilt sogenannte Anordnungen“, sagt Lingemann. Der Sprecher erklärt auf HNA-Anfrage, dass Hessen Mobil wiederum eine Information über eine solche Anordnung von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises für die betroffene Stelle erhalten habe.

Habichtswalder Ordnungsamt hat Anordnung weitergeleitet

Wieso ist die Information also nicht an die Zierenberger Verwaltung vorgedrungen? Aufschluss liefert der Landkreis selbst: „Die Straßenverkehrsbehörde hat die Anordnung an den Ordnungsbehördenbezirk Habichtswald weitergeleitet“, sagt Landkreis-Sprecherin Alia Shuhaiber. Der Bezirk ist für die Kommunen Habichtswald, Breuna, Bad Emstal, Gudensberg, Naumburg, Niedenstein und Zierenberg zuständig. Wurde demnach die Meldung bloß nicht weitergeleitet?

Dies verneint der Leiter des Habichtswalder Ordnungsamts, Alexander Ashauer: „Wir haben die Information am Dienstagmorgen an Christian Fischer weitergeleitet.“ Bereits am Montag sei die Information von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Kassel im Habichtswalder Ordungsamt angekommen. Wegen einer betrieblichen Veranstaltung am Montag habe sich die Weiterleitung jedoch auf den Folgetag verschoben, erklärt Ashauer.

Kurzum: Die Verwirrung um die Baustelle ist wohl mit einer Panne in der Kommunikation zu erklären.