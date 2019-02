Zierenberger Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun

Oberelsungen - Beachtliche 15.584 Dienst- und Ausbildungsstunden haben die Mitglieder der vier Zierenberger Feuerwehren im vergangenen Jahr geleistet.

Beachtliche 15.584 Dienst- und Ausbildungsstunden haben die Mitglieder der vier Zierenberger Feuerwehren im vergangenen Jahr zur Sicherstellung des Brandschutzes und zur allgemeinen Hilfe in der Warmestadt samt Stadtteilen geleistet.

„Wir hatten allerhand zu tun“, resümierte Stadtbrandinspektor Matthias Brandau am Samstagabend während der Jahreshauptversammlung aller Zierenberger Wehren in der Oberelsunger Mehrzweckhalle.

2879 Stunden davon seien für 54 Brandeinsätze und 73 technische Hilfeleistungen aufgebracht worden, von verschiedenen Bränden über schwere Verkehrsunfälle bis hin zu zahlreichen Unwettereinsätzen.

Allein für Ausbildung, Lehrgänge und Seminare haben die Einsatzkräfte der Wehren aus Zierenberg, Burghasungen, Oberelsungen und Oelshausen satte 12.578 Stunden investiert. „Alle Kameradinnen und Kameraden sind aktiv und bemüht, sich weiterzuentwickeln, zurzeit liegen schon 176 Anmeldungen für Fortbildungen vor“, sagte Brandau. Besonders freute er sich, dass die Personalstärke im Jahr 2018 von 160 auf 173 Einsatzkräfte (31 Frauen) angewachsen ist.

70 angehende Feuerwehr Männer und -frauen

Das ist sicher auch ein Ergebnis der vorbildlichen Kinder- und Jugendarbeit, die Stadtjugendfeuerwehrwart Werner Wagner Revue passieren ließ. 22 Jungen und Mädchen seien in der Burghasunger Kinderfeuerwehr aktiv, drei weniger als im Vorjahr. In den vier Jugendfeuerwehren bereiteten sich 70 angehende Feuerwehrmänner und -frauen auf ihren künftigen Dienst vor, sechs mehr als 2017, was ebenso Grund zur Freude sei wie die Tatsache, dass sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehren Oelshausen und Zierenberg in die aktive Einsatzabteilung gewechselt hätten.

Über die Brandschutzerziehung im abgelaufenen Jahre referierte Raimund Scholibo von der Burghasunger Wehr, der mit seinem Team rund 250 Stunden geleistet hat. Wie man sich im Falle eines Brandes richtig verhält, vermittelten die aktiven Brandschutzaufklärer unter anderem in Kindergärten und Grundschulen, aber auch in Seniorenheimen, in Vereinen, Firmen und Verwaltungen.

Beförderungen

Bürgermeister Stefan Denn gratulierte Lina Schneider zur Ernennung zur Feuerwehrfrau-Anwärterin und Luca Jacob sowie Dennis Gritzo zu Feuerwehrmann-Anwärtern. Karsten Feuring wurde aufgrund seiner Leistung zum Oberbrandmeister befördert, scheidet gleichzeitig als Wehrführer der Kernstadtwehr aus.

Seine Nachfolge tritt Fabian Baumann an, Dominik Liehr die des ebenfalls ausgeschiedenen stellvertretenden Wehrführers Jan Strube. Neue Köpfe auch an der Spitze in Oberelsungen, wo Mike Guthard mit Marcel Meibert als Stellvertreter die Wehrführung übernimmt.

Prämien

Über Anerkennungsprämien freuten sich Franziska Schäfer, Sven Sonneborn und Marcel Williard (zehn Jahre), Tobias Hauffe (20 Jahre), Michael Schneider (30 Jahre) sowie Jürgen Berndt, Armin Westhof und Werner Wagner (40 Jahre).

Auszeichnungen

Mit dem Brandschutzehrenzeichen des Landes Hessen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst zeichnete Vize-Kreisbrandinspektor Christian Fischer Sabrina Schaub und ihre Kollegen Karsten Feuring und Tobias Hauffe aus. Das Brandschutzehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst ging an Raimund Scholibo.

Über das bronzene Brandschutzverdienstzeichen für herausragende Arbeit freute sich Dirk Behr, über das in Silber freuten sich Werner Wagner und Raimund Scholibo, der künftig als Schriftführer im städtischen Wehrführerausschuss nicht mehr zur Verfügung steht. Als seinen Nachfolger wählte die Versammlung Johannes Berndt.