Zierenbergs Stadtverordnete stimmten über Fotovoltaik ab: Oberelsunger noch uneins

Von: Paul Bröker

Flächen-Fotovoltaik soll es auch im Zierenberger Stadtteil Oberelsungen geben. Noch ist unklar, wie viel davon. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Zierenberger Stadtverordneten legen beim Thema Fotovoltaik ein ordentliches Tempo vor. Nur in Oberelsungen stockt es einstweilen.

Zierenberg – Bei der Sitzung der Zierenberger Stadtverordneten am Montagabend (17.07.2023) stand ein Thema mal wieder ganz oben auf der Tagesordnung: die Errichtung von Flächen-Fotovoltaikanlagen. Einen Einblick in die Diskussion geben die Fragen und Antworten.

Worüber hatten die Stadtverordneten diesmal zu entscheiden?



Die Stadtverordneten votierten für die Flächennutzungspläne und Bebauungspläne von drei Standorten für Flächen-Fotovoltaikanlagen in Zierenberg: in der Kernstadt, in Oberelsungen sowie in Burghasungen. Bei der vorausgegangenen Sitzung hatte die Stavo die Anträge noch einmal in die Ortsbeiräte der betroffenen Ortsteile verwiesen.



Was hatte Bürgermeister Germeroth zu sagen?



Der Bürgermeister (SPD) sagte: „Es ist gut, dass wir schon so weit sind.“ Andere Kommunen seien noch nicht so weit in ihren Fotovoltaik-Planungen vorangeschritten. Man habe ein gutes Tempo vorgelegt.



Wie äußerten sich die Ortsbeiräte?



In der Zierenberger Kernstadt und in Burghasungen empfahlen die Ortsbeiräte der Stadtverordnetenversammlung, die Vorlagen zu beschließen, was diese dann auch bei einer Enthaltung (Hildegard Krüger, CDU) tat. In Oberelsungen sperrte sich der Ortsbeirat jedoch gegen eine Empfehlung. Bürgermeister Germeroth sagte, dass der Magistrat die Ablehnungsgründe nachvollziehen könne.



Was gab es in Oberelsungen zu bemängeln?



Helmut von Zech (FDP) kritisierte, dass aus dem Aufstellungsbeschluss ein Gebiet südlich der Autobahn 44 herausgenommen worden sei. Dies hänge wohl damit zusammen, dass die dort ansässigen Landwirte für das dort brachliegende Ödland von der EU eine Stilllegungsprämie kassieren. Dabei sei gerade dieses Brachland optimal für Flächen-Fotovoltaik geeignet. Gegen das Argument, nur den Landwirten zu gehorchen, wehrte sich Hildegard Krüger (CDU). „Das ist einfach zu viel“, sagte sie in Bezug auf die 68 Hektar, die einer gesamten Ortsfläche von 1200 Hektar gegenüber stünden. Sie plädierte jedoch ebenso dafür, den Ortsbeirat erneut debattieren zu lassen.



Wie geht es in Oberelsungen weiter?



Von Zech forderte in einem FDP-Änderungsantrag, die Sache an den Ortsbeirat zurückzuweisen, um noch einmal sauber zu argumentieren. „Das Protokoll der Ortsbeiratssitzung liegt nicht vor“, kritisierte er zudem. Bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung stimmte die Stavo für den Änderungsantrag. Die Stadtverordneten kommen voraussichtlich Mitte September erneut zu einer Sondersitzung zusammen, um die Flächen-PV-Projekte endgültig zu beschließen.



(Paul Bröker)