Deutsche und ukrainische Kinder stellten eine artistische Show auf die Beine

Von: Dorina Binienda-Beer

Auch mit den Keulen ging’s rund: Neben den Gruppenparts gab es etwa auch Einrad-Einzelaufführungen. © Binienda-Beer, Dorina

„Zirkus macht Spaß, Zirkus verbindet.“ Artistiktrainerin Evelyn Janetzky bringt ihre Arbeit auf diesen kurzen Nenner. Sie weiß um deren pädagogischen Wert bei Kindern.

Zierenberg/Bad Emstal – Fast ein Dutzend Acht- bis Zwölfjährige aus Kassel und dem Umland haben auf Einladung des Internationalen Kinder- und Jugendcircus Rambazotti (Kassel) eine Ferienwoche lang am Dörnberg trainiert, Sprachbarrieren überwunden und am Ende Eltern, Geschwistern und weiteren Zuschauern eine rasante Show präsentiert. Ein ähnliches Projekt lief auch in Bad Emstal.

Auf dem Gelände der Lebensbogen-Gemeinschaft oberhalb von Zierenberg begegneten sich deutsche Kinder und geflüchtete Altersgenossen aus der Ukraine. Genossen haben sie während der Zirkusarbeit das gemeinsame Kindsein, die Freude an Spiel und Bewegung ebenso wie die Erfahrung, Sprachprobleme mit Kreativität lösen zu können, sagt Evelyn Janetzky.

Weitere kompetente Trainerinnen, darunter auch eine junge Ukrainerin, leiteten die Kinder in Jonglage, Pantomime, Bodenakrobatik, Stelzenlauf und Einradfahren an. Unter dem Titel „Kugelrunde köstliche Woche“ stand Artistik mit und auf Bällen im Mittelpunkt des Programms. Die Vielfalt des kreativen Angebots eröffnete den Kindern nach Überzeugung von Jannik Laue, Mitarbeiter bei Rambazotti, Chancen, eigene Talente zu erkunden und ein neues Hobby für sich zu entdecken. Für die gemeinsam mit Spaß, aber auch viel Disziplin auf die Beine gestellte Abschlussveranstaltung spendete das Publikum reichlich Applaus.

So war es auch in Bad Emstal, wo der Circus Rambazotti im Naturfreundehaus Jungartisten eine „Tierische Woche“ bereitete. Hier gab es etwa Kunststücke unter Einbeziehung eines Therapiehundes, Tanz und Clownerie.

Finanziell gefördert wurde die zirkuspädagogische Arbeit aus dem Bundesprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ sowie von der Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik.

Eine weitere Zirkuswoche bietet Rambazotti Kindern zwischen acht und zwölf Jahren in dieser Woche, 21. bis 25. August, im südniedersächsischen Hemeln (mit Übernachtung im Weserhaus) an. Dort geht es vor allem um Zauberkünste. Es gibt noch freie Plätze.

Infos und Anmeldung: rambazotti.de (Workshops)

Schneller Schwung mit dem Tuch: Die teilnehmenden ukrainischen und deutschen Kinder zeigten bei den Aufführungen in Bad Emstal und – hier zu sehen – auf dem Dörnberg, was sie zuvor gelernt hatten. © Dorina Binienda-Beer