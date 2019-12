Das Angebot wird größer: Zusammenschluss des Kirchenkreises Hofgeismar-Wolfhagen 

Für die beiden Evangelischen Kirchenkreise Wolfhagen und Hofgeismar wird es nun ernst. In wenigen Tagen werden sie ihre 97 Jahre währende Eigenständigkeit verlieren.

Strukturveränderungen wird es auch in anderen Teilen der Landeskirche Kurhessen-Waldeck geben. Waren es vor 15 Jahren noch 28 Kirchenkreise, so wird sich ihre Zahl im neuen Jahr halbiert haben. Die Fusionen gehen zurück auf eine Entscheidung des Rates der Landeskirche Kurhessen-Waldeck im Jahr 2009, wonach die neuen Kirchenkreise zwischen 25 und 40 Pfarrstellen aufweisen müssen.

Wolfgang Heinicke leitet den Kirchenkreis

Nach Angaben von Wolfgang Heinicke, der den vergrößerten Kirchenkreis nun leiten wird, werden in die neue Struktur 17 Gemeindepfarrer aus Wolfhagen und 27 aus Hofgeismar eingebunden sein. Hinzukommen 14 Pfarrer auf landeskirchlichen Stellen – etwa an Schulen, in Altersheimen und am Evangelischen Studienseminar –, die einen Predigtauftrag in Gemeinden des Kirchenkreises haben.

Es braucht alles seine Zeit

Die Aufgaben, denen sich Dekan Heinicke nun gegenübersieht, sind vor allem organisatorischer Natur. Die Abläufe in den lange Zeit separaten Kirchenkreisen müssen aufeinander abgestimmt und mitunter neu definiert werden. „Ich möchte in ein paar Jahren an meinen Nachfolger einen Kirchenkreis übergeben, der funktioniert“, so Heinicke. Die Zusammenarbeit innerhalb der größeren Struktur brauche Zeit. Er hoffe, dass die Frage nach der Herkunft eines Kollegen bald an Bedeutung verlieren und Sachargumente Handeln und Arbeit bestimmen werden.

"Breiter aufstellen"

Der neue Zuschnitt des gewachsenen Kirchenkreises wird aus Sicht Heinickes ein effizienteres Arbeiten ermöglichen. „Wir können uns breiter aufstellen, mehr anbieten.“ Viele Arbeitsfelder würden davon profitieren, sagt der Dekan und verweist auf die Notfallseelsorge. Gab es zuvor auf der gesamten Fläche beider Kirchenkreise vier Bereiche, die abzudecken waren, werden es künftig nur noch drei sein. Die Pfarrer werden also entlastet.

Weitere Fusionen der Kirchenkreise

Der Zusammenschluss der Kirchenkreise Wolfhagen und Hofgeismar ist nicht der einzige, der zum 1. Januar vollzogen wird. Ferner fusionieren die Kirchenkreise Fritzlar-Homberg, Melsungen und Ziegenhain zum Kirchenkreis Schwalm-Eder, die Kirchenkreise Eschwege und Witzenhausen zum Kirchenkreis Werra-Meißner, die Kirchenkreise Hersfeld und Rotenburg zum Kirchenkreis Hersfeld-Rotenburg sowie die Kreise Gelnhausen und Schlüchtern zum Kirchenkreis Kinzigtal.

Interview mit Wolfgang Heinicke

Der Zusammenschluss der beiden Regionen zum Kirchenkreis Hofgeismar-Wolfhagen geht mit personellen Veränderungen einher. Dekan Gernot Gerlach hat seinen Dienst beendet. Wolfgang Heinicke ist als Dekan nun nicht mehr nur für die Kirchengemeinden im Altkreis Hofgeismar zuständig, sondern auch für die, die bislang zum Kirchenkreis Wolfhagen gehörten. Wir sprachen mit ihm über den gewachsenen Kirchenkreis und neue Aufgaben.

Herr Heinicke, die Fusion der Kirchenkreise Wolfhagen und Hofgeismar wird zum 1. Januar wirksam. Als Dekan leiten Sie den Kirchenkreis, haben Personalverantwortung und vertreten den Kirchenkreis nach außen. Das klingt nach viel Arbeit, oder?

Stimmt. Deshalb habe ich einige Dinge abgegeben. Etwa das Gemeindepfarramt in Hofgeismar, auch etliche repräsentative Aufgaben werde ich dort streichen. Zu Beginn meiner Tätigkeit werde ich vor allem im Wolfhager Raum unterwegs sein. Ich möchte bis zum Sommer in allen Wolfhager Kirchspielen Gottesdienste feiern.

Der Kirchenkreis ist gewachsen, mehr Personal, mehr Kirchen, mehr Fläche. Wie wollen Sie die Arbeit, für die es bisher zwei Dekane gab, nun allein schaffen?

Es gibt viele Sachen, die eher traditionell an der Dekansstelle hängen. Wir müssen da abspecken. So werde ich beispielsweise weder in der Stiftung Altenheimstätte Hofgeismar noch in der Wolfhager Stiftung Altersheim einen Posten übernehmen. Parallel dazu wird es eine Aufgabenkritik geben: Einiges wird ersatzlos gestrichen, anderes gestrafft.

Auf welche Veränderungen müssen sich die Menschen nach dem Zusammenschluss der Kirchenkreise einstellen?

Ich hoffe, dass die Veränderungen für die Gemeinden und Kirchenvorstände wenig zu spüren sein werden. Aber die Gremien des Kirchenkreises werden einen weiteren Blick brauchen und teilweise auch längere Wege haben. Und für den Wolfhager Teil der Pfarrerschaft heißt es, sie bekommen einen neuen Chef. Für die nun deutlich größere Gruppe braucht man andere Arbeitsformen. Es wird auch mehr über elektronische Wege organisiert werden müssen.

Wieso war die Fusion überhaupt erforderlich?

Die Kirchen verlieren Mitglieder. Diese Entwicklung erfordert eine Anpassung bei den Pfarrstellen. Bei einem Rückgang der hauptamtlichen Beschäftigten ermöglicht ein größerer Kirchenkreis ein effizienteres Arbeiten. Die Landeskirche hat für die Größe von Kirchenkreisen Vorgaben gemacht. Die beiden alten Kirchenkreise erfüllten diese nicht. Hofgeismar verfehlte sie knapp, Wolfhagen deutlicher.

Und der größere Kirchenkreis bietet nun Chancen, die zwei kleine Kirchenkreise nicht gehabt hätten?

Ja, schon. Wir haben mit der neuen Struktur zwar nicht mehr Geld, geben aber vielleicht etwas weniger aus. Und wir können uns breiter aufstellen. Aber dass unsere Angebote, zum Beispiel bei der Kirchenmusik und der Jugendarbeit, wirklich genutzt werden, setzt voraus, dass die Menschen auch ihre Orte verlassen und sich bewegen.

Was sind aus Ihrer Sicht die großen Themen, derer Kirche sich in den kommenden Jahren annehmen muss?

Die Kirche wird sich mehr an Menschen orientieren müssen, für die Religion, Glauben und Kirche eher fremd sind. Zugespitzt: Wie erreichen wir den 24-Jährigen, der am Sonntagmorgen ausschlafen will und gerne ausführlich in sozialen Netzwerken unterwegs ist? Wir müssen dazu beitragen, dass sehr unterschiedliche Menschen über die eigene Religion und die Religion der anderen etwas wissen und miteinander ins Gespräch kommen. Und wir müssen weiter eine Streit- und Kompromisskultur pflegen, die die freiheitliche Demokratie fördert.

Mit Gernot Gerlach haben sich die Menschen im Altkreis Wolfhagen von einem Dekan getrennt, der in der Öffentlichkeit sehr präsent war. Sind Neujahrsempfänge, Mahnwachen, Konfi-Camps und interkulturelle Begegnungen Termine, die Sie wahrnehmen werden?

Natürlich werde ich solche Termine gerne wahrnehmen, aber ich werde nicht überall sein können. Der Kirchenkreis kann ja auch gut durch den oder die Vorsitzende der Kreissynode und die fünf weiteren Mitglieder des Kirchenkreisvorstands repräsentiert werden.

Das Wolfhager Land ist Ihnen nicht fremd, sie sind in Ippinghausen aufgewachsen, haben in Wolfhagen Abitur gemacht. Schließt sich nun mit der neuen Aufgabe für Sie ein Kreis?

Es gibt in der Tat Berührungspunkte. Seit 1995 leben wir gerne in Hofgeismar. Hier sind unsere Kinder aufgewachsen, eine Tochter hat hier ihr Grab. Und trotzdem bin ich manchmal, wenn mir Dinge über den Kopf zu wachsen schienen, hinauf auf den Weidelsberg gestiegen. Das hat mir geholfen, wieder einen Überblick zu bekommen, mich selbst zu sortieren. Ippinghausen ist meine Heimat, unser Lebensmittelpunkt ist Hofgeismar. Schön, dass beides so nah beieinander ist.

Wird es feste Tage geben, an denen Sie in Wolfhagen ansprechbar sind?

Feste Sprechstunden wird es weder in Wolfhagen noch in Hofgeismar geben. Ich werde viel im ganzen neuen Kirchenkreis unterwegs sein. Wenn man mich einlädt, dann werde ich gerne kommen. Mein Büro vereinbart sehr unkompliziert Orte und Zeiten.

Zur Person

Wolfgang Heinicke (61) wurde in Ippinghausen geboren. Nach dem Abitur in Wolfhagen studierte er ab 1977 Theologie in Göttingen und Tübingen. Das Vikariat absolvierte er in Korbach. Ab 1986 war er Pfarrer im Marburger Land. Im Jahr 1995 wechselte er ans Predigerseminar in Hofgeismar. Seit 2001 ist er Dekan im Kirchenkreis Hofgeismar. Nach dem Zusammenschluss der Kirchenkreise Wolfhagen und Hofgeismar ist er nun auch Dekan des neuen Kirchenkreises. Wolfgang Heinicke ist verheiratet und hat drei Töchter. In seiner Freizeit ist er gerne mit dem Fahrrad unterwegs.