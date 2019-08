Zwei Tage zu spät gekündigt: Familie aus Bad Emstal hat Ärger mit der Netcom

Mit schwarzem Bildschirm beim Aufruf der Mediathek hängt der Fernseher bei Familie Jäger in Sand. Das Gerät war einer der Gründe, warum Günter Jäger vom Anbieter 1&1 zur Netcom wechseln wollte.

„Mit meinem aktuellen Vertrag kann ich nur etwa 50 Prozent des Geräts nutzen“, sagt er. Zu langsam sei die Verbindung.

Die Netcom versprach Jäger statt der aktuellen Übertragungsrate von fünf Megabytes (Mbit) pro Sekunde eine Rate von zwölf Mbit. Doch brachte der Wechsel zur Netcom nicht die erhoffte, schnellere Datenleistung, sondern viel E-Mail-Verkehr und Mehrkosten.

Zusammen mit seiner Frau Monika ließ sich Jäger vom Kasseler Anbieter beraten und stimmte einem Vertragswechsel am 21. Januar zu. Die Netcom versprach ihm, sich um die fristgerechte Kündigung seines alten Vertrages bei 1&1 zu kümmern. In der Vertragsbestätigung teilte Jäger mit, dass der letztmögliche Kündigungstermin der 18. Februar sei, sodass der neue Vertrag mit der Netcom ab dem 19. Mai dieses Jahres beginnen könne.

Jäger verließ sich darauf, dass alles wie besprochen erledigt wird. Das böse Erwachen kam, als er Post von der Netcom erhielt. In dieser wurde der Vertragswechsel bestätigt – allerdings erst für den 18. Mai 2020.

Zudem, so berichtet der Bad Emstaler, fallen bei seinem jetzigen Anbieter durch die Kündigung monatlich zehn Euro Rabatt weg, die er ausgehandelt hatte. Somit belaufen sich die Mehrkosten für die Familie in den zwölf Monaten auf 120 Euro.

Günter Jäger ärgert es besonders, dass ihm im Vorfeld niemand gesagt habe, dass vier Wochen für eine Ummeldung zu kurz seien. Zudem stört ihn das Verhalten des Kundenservices der Netcom. In einer Tabelle hat er den Kontakt mit diesem dokumentiert. Seit dem 5. März geht der E-Mail-Verkehr hin und her. Zudem hat er die Hotline kontaktiert. Ein versprochener Rückruf blieb nach seinen Angaben aber aus.

Auf HNA Nachfrage antwortet Heidi Hamdad, Sprecherin der Netcom, dass der Fall für sie klar sei: „Wir haben diesen Vertrag am 19. Februar 2019 bearbeitet und am 20. Februar 2019 fristgerecht die Kündigung bei 1&1 angefragt.“ Demnach müsse sich Familie Jäger an ihren Dienstleiter 1&1 wenden. Die Netcom habe sich nichts vorzuwerfen. Das sieht Günter Jäger anders. „Die Netcom ist nicht fähig, den Anschluss rechtzeitig umzumelden.“

Die Recherche unserer Zeitung hat aber wohl einiges ins Rollen gebracht. Die Presseabteilung von 1&1 schrieb, dass Netcom den Anbieterwechsel erst zwei Tage nach der Kündigungsfrist, am 20, statt am 18. Februar, beantragt habe. Aus Kulanz könne man Familie Jägers Wechsel, auf den 28. August dieses Jahres vorziehen.

Nun wartet Günter Jäger in Sand noch auf eine Antwort, ob die Netcom seine Mehrkosten übernimmt. „Die neuen Telekommunikationstechniken sind für mich Bestandteil der heutigen demokratischen Teilhabe“, sagt er. Es könne nicht sein, dass ein Anbieter seine Kunden aus Fahrlässigkeit davon ausschließe. Sein Fazit: Das Beschwerdemanagement der Netcom sei dürftig. Immerhin: Seinen vorzeitigen Wechsel bestätigte die Netcom Mitte der Woche.