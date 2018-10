Zweiter Bauabschnitt auf B 450 bei Bad Emstal beginnt Montag

Die erste Etappe bei der Runderneuerung der Bundesstraße 450 bei Bad Emstal ist geschafft, am Montag startet der zweite Bauabschnitt.

Dazu wird dann die Vollsperrung der Bundesstraße, die bislang nur zwischen Merxhausen und Offenhausen bei Sand galt, erweitert auf den Streckenabschnitt zwischen Merxhausen bis hinter den Abzweig nach Elbenberg, den sogenannten Russenweg.

Dies hat zur Folge, dass man ab Montag von Balhorn kommend über die Bundesstraße weder Merxhausen, noch den Bad Emstaler Ortsteil Sand erreichen kann. Bislang war die Zufahrt nach Sand noch möglich. Auch nach Elbenberg wird es während der zweiten Bauphase keine direkte Verbindung mehr geben, da die Bauarbeiten über den Abzweig der Kreisstraße 113 hinaus reichen werden.

Die bisherige Umleitung bleibt bestehen. Sie ist ausgeschildert und führt von Merxhausen über die Landesstraße nach Sand und von dort weiter nach Breitenbach. Über Martinhagen geht es dann weiter auf die B 450 zwischen Balhorn und Istha. Entsprechendes gilt in umgekehrter Richtung.

Mit den Arbeiten an der Bundesstraße war Ende August begonnen worden. Laut Hessen Mobil wurden die umfangreichen Arbeiten an der B 450 nötig wegen Schäden in Form von Unebenheiten, Verdrückungen, Rissen und Flickstellen.

Auf dem Programm der Straßenbauer steht für den rund drei Kilometer langen Abschnitt eine komplette Erneuerung der Asphaltschicht, wobei im ersten Bauabschnitt die vorhandene Asphaltdecke abgefräst wurde und eine deutlich stärkere aufgebracht wird, während im zweiten Abschnitt der komplette Asphalt ausgetauscht wird.

Im Zuge der Arbeiten werden auch die Bankette sowie die Zu- und Überfahrten erneuert. Die vorhandenen Durchlässe werden saniert beziehungsweise komplett ersetzt. Im gesamten Streckenabschnitt werden laut Hessen Mobil neue Schutzeinrichtungen installiert. Bislang war der Streckenabschnitt nur mit insgesamt rund 250 Metern Schutzplanken ausgerüstet.

Die gesamte Baumaßnahme, die sich der Bund 1,5 Mio. Euro kosten lässt, soll bis Ende November fertiggestellt sein.

Die Rettungsdienste sind auf die weitergehende Vollsperrung, bei der es nun keine direkte Verbindung zwischen den Ortsteilen Sand und Balhorn gibt, vorbereitet. Die Feuerwehr wird bei größeren Schadenslagen im Bereich Balhorn durch die Wehr Martinhagen unterstützt. Die Einsatzkräfte aus Sand werden dann mit Verzögerung anrücken, und zwar über einen Wald- und Wirtschaftsweg. Gemeindebrandinspektor Andreas Kuntze hatte dies im Vorfeld mit dem Forstamt abgestimmt.

Diese Strecke können auch die Rettungskräfte aus Balhorn bei medizinischen Notfällen nutzen sowie die Balhorner Wehr bei Einsätzen im Süden der Gemeinde.

