20 Jahre HNA.de: Wir feiern Geburtstag - und Sie können ein Tablet gewinnen

Die Geschichte von HNA.de begann in einem fensterlosen Raum – Heute ist das Portal eines der größten Online-Angebote

+ © Fotos: Andreas Fischer / Repro: Sebastian Lammel Sie kümmern sich um HNA.de: Zur Onlineredaktion gehören oben von links Michael Jochimsen, Jens Nähler, Beate Eder, Lena Wenzel, Wilhelm Ditzel, Rebekka Knoll, Matthias Lohr, Dorothea Backovic und Axel Schürgels sowie unten von links Marie Klement, Sina Beutner, Jessica Berger mit Leopold, Philipp David Pries, Sebastian Lammel, Leona Lammel, Nora Pfützenreuter und Andreas Berger. © Fotos: Andreas Fischer / Repro: Sebastian Lammel

Kassel. HNA.de feiert Geburtstag und Sie können gewinnen. Zum 20-Jährigen unserer Website verlosen wir ein Samsung Tablet - und blicken zurück auf die Anfänge.

Ob Computer, Mobiltelefon oder Tablet - wir informieren unsere Leser auf allen Geräten. Wer unterwegs noch nicht in den Genuss von HNA.de oder den anderen digitalen Angeboten der HNA gekommen ist, hat jetzt die Chance: Wir feiern den 20. Geburtstag unserer Internetseite und Sie können gewinnen. Zu unserem Jubiläum verlosen wir ein Samsung Tablet. Wie Sie gewinnen können, erfahren sie hier:

Füllen Sie das unten stehende Formular aus und mit etwas Glück sind Sie unser Geburtstags-Gewinner.

Hiermit möchte ich am Gewinnspiel 20 Jahre HNA.de teilnehmen und ein Tablet gewinnen. Vorname * Nachname * Postleitzahl * Ort * E-Mail-Adresse * Geburtsdatum Ich bin HNA-Abonnent * Ja Nein * Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie. * Ich habe die Allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie. Ich bin damit einverstanden, dass mir der Verlag Dierichs GmbH & Co. KG weitere interessante Medienangebote unterbreitet per Telefon per elektronischer Post (E-Mail, SMS) Hinweis: Der Nutzung meiner Daten für Werbezwecke kann ich jederzeit beim Verlag (kundenservice@hna.de) widersprechen. Die mit Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Hinweis: Die Teilnahme ist bis Sonntag, 19. August 24 Uhr möglich. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Und das ist d er Preis: Ein schwarzes Samsung Tab A mit einem 10,1-Zoll-Bildschirm (das entspricht einer Bildschirmdiagonalen von 25,54 cm, 32 GB Speicherplatz. Das Tablet hat eine Kamera mit einer Auflösung von acht Megapixeln. Das Gerät kann ausschließlich über Wi-Fi mit dem Internet verbunden werden. Der Preis hat einen Wert von 259 Euro.

+ HNA.de 1998 bis 2008: Viele Gesichter einer Nachrichtenwebseite, die mit verschiedenen Systemen erstellt wurde. © HNA

Unter den Top 25 Deutschlands

20 Jahre HNA.de - ein Rückblick von Jens Nähler:

Im Jahr 2001 stand HNA.de als eigenes, redaktionell betreutes Portal kurz vor dem Aus. Stattdessen sollte in Kooperation mit Unternehmen der Region ein großes Nachrichten- und Serviceportal für die Mitte Deutschlands entstehen. Das Team war gefunden, die neuen Büroräume direkt in der Kasseler Innenstadt angemietet und bereits bezogen.

Dann flogen zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers. Zurück auf null. 9/11 sollte alles ändern.

HNA.de war zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt. Der damalige Onlinechef und Gründervater Jürgen Umbach gab am 19. August 1998 das Startzeichen für das Angebot – noch vor der Suchmaschine Google, die erst drei Wochen später ins Netz ging. Die Geschichte ist bekannt: Heute ist Google eine der wertvollsten Marken der Welt. Weniger bekannt ist, dass HNA.de zu den 30 stärksten nachrichtlichen Digitalangeboten in Deutschland zählt: Im Juli verzeichnete der Online-Auftritt 10,4 Mio. Besuche und 37,5 Mio. Seitenaufrufe.

Ein neues Netz dank iPhone

Noch 1999, in den Anfangszeiten des Internets, wurden lediglich 165.000 HNA.de-Seiten aufgerufen. Vor zehn Jahren waren es dann schon 7,2 Mio. – damals allerdings noch fast ausschließlich am stationären Rechner, Apples revolutionäres iPhone war damals gerade einmal ein Jahr alt. Heute besuchen uns schon weit mehr als die Hälfte aller Nutzer über das mobile Netz.

Als 2001 die Türme in New York in sich zusammenfielen, war ich 28 Jahre alt und seit drei Jahren bei der HNA. Mit Jürgen Umbach, meinem damaligen Chef, hatte 1998 alles in einem kleinen, fensterlosen und verqualmten Raucherbüro im 1. Stock begonnen, fernab von den Kollegen der Printredaktion. Dreimal am Tag durchforsteten wir und freie Mitarbeiter die Artikel der Kollegen, wählten einige aus, schrieben einen eigenen Vorspann und veröffentlichten die Themen dann online. Copy and paste, kopieren und einfügen – so sah das Tagesgeschäft aus. Eine Analyse der Zugriffe auf die veröffentlichten Inhalte war kaum möglich.

Und heute? Wissen wir nahezu in Echtzeit, wie viele Nutzer von woher auf einen Artikel gelangen, wie lange sie dort bleiben und wohin sie danach weitersurfen. Wir können noch mehr messen: Als es Ende Juli wegen der extremen Trockenheit in Baunatal-Rengershausen zu einem großen Waldbrand kam, verbrachten unsere Nutzer addiert 50 Tage Lebenszeit auf dem Artikel zum Thema – Statistiken, aus denen man viel lernen, in denen man sich aber auch verlieren kann.

2001, als der erste Turm in New York brannte, ahnten wir zunächst nicht, dass dieses Ereignis auch die Geschichte von HNA.de verändern würde, und damit natürlich auch meine Geschichte. An Fernsehern blickten wir – wie der Rest der Welt – fassungslos und entsetzt auf die Ereignisse in New York. Als Spiegel Online nicht mehr zu erreichen war, ahnten wir, welche Tragweite das Geschehen haben sollte. Und allen wurde endgültig klar, wie elementar wichtig ein breites digitales Nachrichtenangebot für eine Zeitung ist. Wir wussten auch, dass das rudimentäre Gerüst von HNA.de, das für den Aufbau des Regionalportals zurückgelassen worden war, für diesen Zweck nicht ausreichend sein würde. Jürgen Umbach und ich fuhren zurück in den Verlag. In den nächsten Wochen und Monaten sollten die Terroranschläge und die darauf folgende militärische Großoperation Enduring Freedom, an der sich auch Deutschland mit Einheiten im Indischen Ozean beteiligte, unser Tagesgeschäft bestimmen. Und HNA.de wieder auferstehen lassen. Die Idee eines Regionalportals wurde verworfen – HNA.de neu belebt.

Umbach und ich profitierten davon, dass wir uns zum Start des Web-Angebots neugierig mit der Hypertext Markup Language (HTML) auseinandergesetzt hatten, der damaligen „Sprache“ des Internets zum Erstellen von Webseiten. Stunden über Stunden grübelten wir darüber, warum ein von uns gebasteltes Element im Internet Explorer anders angezeigt wurde als im Mozilla Firefox, und lernten so am lebenden Objekt.

News per SMS schon 2001

Denn wir wollten unser damaliges Redaktionssystem erweitern, eigene Formatierungen einfügen und zusätzliche Inhalte anbieten – was technisch ohne Weiteres aber zunächst einmal nicht möglich war. „Wir haben uns manchmal bis tief in die Nacht alles autodidaktisch beigebracht, wussten also bis ins Detail, wie das System funktionierte“, erinnerte sich Umbach anlässlich der HNA-Sonderausgabe zum zehnjährigen Bestehen von HNA.de.

Das half uns auch nach dem 11. September: Ohne ein richtiges Redaktionssystem im Hintergrund programmierten wir innerhalb kürzester Zeit jeden Tag für HNA.de mehrere statische Seiten zum Tagesgeschehen, mit einer eigenen Navigationsstruktur und einer chronologischen Historie – alles sorgfältig miteinander verlinkt. Wir richteten sogar einen kostenlosen SMS-Service zum Thema ein – anhand eines kleinen Programms von Data Becker, das wir in einer Computerzeitschrift gefunden hatten. Not macht erfinderisch, und aus der Not machten wir eine Tugend. Data Becker? Das Unternehmen gibt es seit 2014 nicht mehr.

Heute ist das alles anders, vieles ist leichter. Aber es ist eben auch viel mehr geworden: Komplexe Redaktionssysteme, Soziale Netzwerke, Suchmaschinen, Messagingdienste, mobile Endgeräte, Audio- und Videoangebote, sprachgesteuerte Assistenten wie Googles Home oder Amazons Echo. Die technischen Möglichkeiten werden immer mehr und heute schon wird an etwas gebastelt, was wir uns bisher kaum vorstellen können – bald aber Realität im Alltag sein wird: Selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz, Roboterjournalismus.

Keine Sorge: Bei HNA.de lesen Sie Texte realer Menschen: Beiträge von Agenturen, Artikel von Kollegen unserer Redaktionen in Nordhessen und Südniedersachsen. Auf Facebook sprechen Sie mit unserem Social-Team, die Videoeinheit liefert spannende Bewegtbilder, Experten kommentieren per Internetradio und sogar die Nachrichten, die Sie über unsere App oder die Messenger WhatsApp und Telegram erhalten, werden nicht automatisch versendet, sondern von einem Mitglied der Online-Redaktion.

HNA.de ist wichtiger denn je für die Marke – nie haben wir mehr Menschen erreicht. Und für den Weg in die Zukunft, die nächsten 20 Jahre.

Jens Nähler wurde 1973 in Kassel geboren. Als Quereinsteiger startete er 1998 für HNA.de und war mehrere Jahre für das Veranstaltungsmagazin Das ist los zuständig. Seit 2007 leitet er die Online-Redaktion und ist seit April 2016 Mitglied der Chefredaktion. Der begeisterte Läufer ist Trainer bei der HNA-Lauf-Geht’s-Aktion. Er hat einen Sohn.