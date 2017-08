iPhone 8: Die acht wichtigsten Fragen zum neuen Apple-Smartphone

Präsentation im September

Das iPhone 8 gibt es zunächst nur in drei Farben: Schwarz, Silber – und das neue Kupfer-Gold.

Im September stellt Apple das iPhone 8 vor, das technisch aufwändigste und teuerste iPhone aller Zeiten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

München - Der Countdown läuft: Voraussichtlich am 6. oder am 12. September präsentiert Apple seine wichtigste und spektakulärste Neuheit seit dem ersten iPhone, das 2007 auf den Markt kam.

Das iPhone 8 ist die erste echte Neuentwicklung seit dem iPhone 6 aus dem Jahr 2014. Und weil Apple damit zehnjähriges Jubiläum feiert, ist noch längst nicht sicher, ob die Neuheit tatsächlich iPhone 8 heißen wird. Namen wie „iPhone Pro“, „iPhone X“ oder „iPhone 10“ würden zum Jubiläum passen – und könnten zeigen, dass das Geburtstags-iPhone so viele Neuheiten wie nie bietet. Wir bleiben vorerst beim traditionellen Namen, und beantworten die acht wichtigsten Fragen zum iPhone 8. Darunter: Was kann es, wann erscheint es, was kostet es?

1. iPhone 8: Was ist neu am Apple-Smartphone?

Dank der schlechten Geheimhaltung der Zulieferer aus China ist bereits jetzt so gut wie klar, wie das iPhone 8 aussehen wird. Auffälligste Neuheit ist das OLED-Display, das praktisch von Ecke zu Ecke reicht. Der Rahmen um den Bildschirm (Fachbegriff: „Bezel“) verschwindet fast komplett. Nur am oberen Rand gibt es noch eine schmale Aussparung für Kamera und Sensoren. Das ermöglicht einen deutlich größeren Bildschirm, ohne dass das iPhone insgesamt wächst. Die OLED-Technik, die Apple bisher nur bei seiner Watch einsetzt, bietet sattere Kontraste und ein tieferes Schwarz. Außerdem spart sie Akku.

Nicht nur der breite Rahmen verschwindet, sondern auch der klassische Home-Button, der seit 2007 das Markenzeichen des iPhones war. Er wird nur noch virtuell unten auf dem Bildschirm eingeblendet, wenn er tatsächlich gebraucht wird. Beim Telefonieren ist er beispielsweise überflüssig, dann steht an seiner Stelle der rote Knopf zum Beenden des Gesprächs. Mit dem Home-Button entfällt auch der Fingerabdruck-Sensor Touch ID. Ebenso wie zuvor Samsung beim Galaxy S8 hat es Apple bisher nicht geschafft, einen zuverlässig funktionierenden Fingerabdruck-Sensor unter dem OLED-Display zu verbauen. Stattdessen setzt Apple jetzt auf Gesichtserkennung per Kamera, auf die Face ID. Sie soll den Nutzer innerhalb weniger Mikrosekunden (das Millionstel einer Sekunde) erkennen, und das iPhone dann freigeben.

2. iPhone 8: Wann erscheint das neue Apple-Smartphone?

Darüber wurde in den letzten Monaten viel spekuliert. Nach aktuellem Stand präsentiert Apple das iPhone 8 entweder am6. oder am 12. September – es könnte die erste Neuheiten-Show auf Apples neuem UFO-förmigem Campus in Cupertino sein, dem Apple Park. Als Beginn der Vorbestellungen in den Apple Stores und auf der Apple-Website kommt wie gewohnt ein Freitag in Frage, sehr wahrscheinlich der 15. September. Wann die ersten Käufer ihr iPhone 8 dann tatsächlich bekommen, ist aber noch fraglich. Wegen der vielen Versuche mit Touch ID und der komplexen OLED-Technik ist Apple mit dem Produktionsbeginn offenbar in Verzug. Anfang bis Mitte Oktober dürften die ersten iPhone 8 zu haben sein, aber noch in sehr geringen Stückzahlen. Im November und Dezember könnte sich die Lage zumindest etwas entspannen. Aber Apple-Analysten wie der meist bestens informierte Ming-Chi Kuo von KGI Securities rechnen damit, dass das iPhone 8 bis ins Jahr 2018 hinein nur mit langen Lieferzeiten zu bekommen ist. Wer die Apple-Neuheit haben will, sollte also s ofort beim Beginn der Vorbestellung zuschlagen – schon nach wenigen Minuten könnten die ersten Exemplare ausverkauft sein.

3. iPhone 8: Was kostet das neue Apple-Smartphone?

Apple bringt nicht nur das technisch bisher aufwändigste iPhone – sondern garantiert auch das teuerste. Als US-Preis für die Version mit 64 GB sind 1.200 Dollar im Gespräch. Weil Apple seine US-Preise (zu denen noch die örtliche Steuer dazukommt) traditionell etwa mit dem Faktor 1,15 in Euro umrechnet, könnte das 1.399 Euro fürs iPhone 8 mit 64 GB bedeuten. Eine 256-GB-Version für 1.350 Dollar würde dann etwa 1.549 Euro kosten. Um das Edel-Image des iPhone 8 zu fördern, sollen nur drei Farben zur Auswahl stehen: Schwarz, Silber – und ein neues Kupfer-Gold, das ins Bräunliche tendiert. Das klassische Gold und der Frauen-Liebling Roségold wären damit vorerst „out“.

4. iPhone 8: Wie groß wird das neue Apple-Smartphone?

Der Bildschirm misst 5,8 Zoll (14,7 Zentimeter) – ist also noch größer als beim bisherigen iPhone 7 Plus mit 5,5 Zoll. Aber weil der Rahmen schrumpft, fällt das iPhone 8 deutlich kleiner aus als das bisherige Plus-Modell. Die Größe des gesamten iPhones liegt zwischen dem 7er und dem 7 Plus. Das heißt: Riesen-Bildschirm im handlichen Format, darauf haben viele iPhone-Fans gewartet. Das neue iPhone bietet offenbar den im Verhältnis zum Gehäuse größten Bildschirm, den es je in einem Smartphone gab. Das Display wird auch nochmals schärfer. Analyst Ming-Chi Kuo rechnet mit 521 ppi (Pixel pro Zoll), drastisch mehr als die bisherigen 326 ppi des iPhone 7 und die 401 ppi des 7 Plus. Wobei: Große Unterschiede erkennt das menschliche Auge oberhalb von 300 ppi ohnehin kaum mehr.

Die vordere Kamera soll bei 12 Megapixel (MP) bleiben, erhält aber den 3D-Scanner für die Gesichtserkennung – der zudem auch fürbessere Selfies sorgt. Die doppelte Rückkamera (wie am 7 Plus) soll statt eines Zweifach-Tele nun einenoptischen Vierfach-Zoom bekommen, und von 12 auf 16 MP zulegen. Auffälligste Neuerung: Die beiden Linsen sind nun untereinander angeordnet, und nicht mehr nebeneinander. Das soll noch bessere Effekte mit Hintergrundunschärfe ermöglichen, wie man sie sonst nur von einer Spiegelreflex-Kamera kennt. Die entsprechende Software entwickelt Apple kontinuierlich weiter, sie hat am 7 Plus gerade die Beta-Phase verlassen.

+ Auf der Rückseite des iPhone 8 gut zu sehen ist die Kamera, deren zwei Linsen nun untereinander angeordnet sind, und nicht mehr nebeneinander wie bisher beim 7 Plus. © GadgetsToUse

6. iPhone 8: Wie funktioniert die Gesichtserkennung beim neuen Apple-Smartphone?

Der 3D-Sensor der Frontkamera sammelt noch mehr Daten als der bisherige Fingerabdruck-Sensor Touch ID, und soll einen Nutzer damit absolut eindeutig identifizieren. Dazu muss man nicht einmal sein Gesicht frontal in die Kamera halten, das iPhone 8 muss nur einigermaßen in die Richtung zeigen. Durch die 3D-Technik lässt sich Face ID auch von Fotos oder Masken nicht täuschen. Die Gesichtserkennung wird nicht nur zum Anmelden am iPhone 8 benutzt, sondern auch um sensible Daten und Apps zu öffnen, und zum Bezahlen mit Apple Pay, das bis Ende 2017 auch nach Deutschland kommen dürfte.

7. Ist das iPhone 8 2017 das einzige neue Apple-Smartphone?

Nein, bei der Präsentation im September zeigt Apple auch das 7S und das 7S Plus, die Nachfolger der beiden aktuellen Modelle. Sie bekommen die üblichen Upgrades, zum Beispiel den neuen A11-Prozessor, und bleiben äußerlich weitgehend unverändert. Die Rückseite besteht allerdings nicht mehr aus Aluminium, sondern aus Glas. Grund: Das ermöglicht drahtloses Aufladen per Induktion, wie bei der Apple Watch, oder wie bei einer elektrischen Zahnbürste. Hierfür ist allerdings eine Ladeschale notwendig, die Apple (wie auch beim iPhone 8) separat als Zubehör verkauft, und die womöglich erst Ende 2017 oder Anfang 2018 verfügbar ist. Preislich dürfte alles beim Alten bleiben: 7S ab 759 Euro, 7S Plus ab 899 Euro. Weil diese beiden neuen iPhones ab Ende September problemlos zu bekommen sein dürften, sind sie eine gute Alternative zum sündteuren und schwer erhältlichen iPhone 8.

+ Apple bringt drei neue iPhones: iPhone 7S, iPhone 8 und iPhone 7S Plus (von links). Das iPhone 8 bietet den größten Bildschirm, liegt bei der Gesamtgröße aber zwischen 7S und 7S Plus. © iDrop News

8. iPhone 8: Wo kann ich das neue Apple Smartphone vorbestellen?

Wer nicht bis zum Start der Vorbestellung bei Apple warten will (mutmaßlich 15. September), kann sich bei Telekom und O2 schon jetzt sein iPhone 8 reservieren. Die Telekom verspricht dabei eine „bevorzugte Belieferung“, O2 nennt die Vorbestellung „unverbindlich“. Ob und wie schnell die beiden Provider das iPhone 8 dann tatsächlich bekommen, ist offen. Wer das neue iPhone unbedingt zum Verkaufsstart haben möchte, kann diese Möglichkeit aber nutzen.

