Alinity will keinen Twitch-Bann wegen der merkwürdigen Sache mit ihrem Hund

Die Twitch-Streamerin Alinity hatte eine etwas merkwürdige Situation mit ihrem Hund und einige User meinten, sie solle dafür einen Twitch-Bann bekommen. Jetzt sagt sie, warum sie dies lächerlich finden würde.

Alinity hat merkwürdige Situation mit ihrem Hund im Stream.

Einige User verlangen einen Bann von Twitch.

Alinity erklärt das Verhalten ihres Hundes als natürlich.

Vor ein paar Tagen hatte die Twitch-Streamerin Alinity eine etwas merkwürdige Situation mit ihrem Hund, während sie eine Yoga-Pose in einem Live-Stream zeigte. Nun sagt sie, warum sie deswegen keinen Bann erhalten sollte und warum der Hund ganz natürlich reagierte.

Am 30. November ging ein Clip der kanadischen Streamerin viral, in dem man sehen konnte, wie ihr Hund "Luna" an ihrem Hintern schnupperte, während sie eine Yoga-Pose vollführte.

Alinity findet, die Community in Twitch reagiert über

+ Der Hund von Alinity ist häufig in ihren Twitch-Streams zu sehen © Alinity/Twitter Direkt nach dem Clip mit dem Hund hat sich unter anderem Corinna Kopf über Alinity lustig gemacht, nachdem sie selber wegen Tragens von Unterwäsche im Stream auf Twitch gebanned wurde. Bis dahin hatte Alinity zu dem Clip und der Situation mit ihrem Hund nichts gesagt. Doch in ihrem Stream vom 1. Dezember nahm sie zu dem Thema Stellung und erklärte die Situation.



Sie sagte: "Die Leute drehen durch deswegen. Sie denken ich sollte dafür gebanned werden". Nachdem sie sich selber noch einmal im Live-Stream den Clip anschaut, sagt sie weiter, "Ich finde, es ist lächerlich Leute. Ihr geht zu weit". Sie sagte ebenfalls, dass es nicht das erste Mal sei, dass sie eine Yoga-Pose in einem Twitch Stream vollführt, nur diesmal hätte ihr Hund darauf reagiert. Sie hätte ebenfalls versucht, den Hund beiseite zu schieben, nur hätte der Hund nicht so schnell reagiert, wie es ihr lieb gewesen wäre.

Da das Streaming nun einmal live ist, können dort auch häufig lustige Dinge passieren.

Twitch-Streamerin Alinity erklärt das Verhalten ihres Hundes während der Yoga-Pose

Alinity erklärt weiter, dass sie sich über keine Reaktion im Internet mehr wundert, will aber auf das Verhalten ihres Hundes nochmals eingehen. Sie sagt: "Das ist verrückt sich darüber aufzuregen. Mein Hund macht das bei allen Leuten - insbesondere bei Frauen. So machen es Hunde, wenn sie einander kennenlernen."

Nachdem sie weitere Beispiele angeführt hatte, sagte sie weiter: "Egal, es ist passiert, das war der gestrige Abend, als ich sehr viel Marihuana geraucht hatte. Ich versuche mit dem Internet klarzukommen, aber ich frage mich, was zur Hölle mit einigen Leuten los ist. Warum können wir nicht alle locker bleiben, uns umarmen und lieben."

Alinity bekommt vermutlich keinen Bann auf Twitch

Auch, wenn die Situation in dem Clip etwas merkwürdig erscheint,wird Alinity vermutlich keinen Bann auf Twitch bekommen. Auch die Reaktionen auf ihren Stream wird sie sicherlich nicht davon abhalten weiter auf Twitch zu streamen oder live Yoga-Posen zu vollführen. Allerdings sollte sie dabeiimmer ihren Hund im Auge behalten.

