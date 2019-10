Neuer Trailer zu "The Walking Dead": Ableger löst böse Lästereien aus

Ab 2020 bei Amazon Prime

+ © dpa / Gene Page / Amc Eine neue Story im "The Walking Dead"-Universum bahnt sich an. © dpa / Gene Page / Amc

AMC hat den ersten Trailer zum zweiten "The Walking Dead"-Ableger veröffentlicht und die Fans der Originalserie dürften überrascht sein.

"The Walking Dead" ist seit 2010 fester Bestandteil der Serienwelt und vereint unzählige Fans weltweit. Nach dem Ableger "Fear the Walking Dead" rückt der Start des neuen Spin-Offs immer näher.

Nun hat AMC einen Trailer zur bisher noch namenlosen Zombieserie veröffentlicht. Darin zeigen die Macher, dass es sich um die erste Generation Jugendlicher nach der Zombie-Apokalypse handeln wird. Die sind scheinbar in einer sicheren Welt hinter Mauern aufgewachsen und wollen sich nun der harten, untoten Realität stellen. Coming-of-Age extrem, also? So sieht es aus:

Die Jugendlichen "kennen die Walker, wissen, wie sie sie töten müssen, haben es bisher aber noch nicht getan", erklärt Scott Gimple, der als Kreativdirektor des TWD-Franchises tätig ist, auf der Comic-Con in San Diego. Einige der Teenager würden für das Gute kämpfen, andere würden sich für die Seite der Schurken entscheiden.

Böse Kommentare über neuen "The Walking Dead" Ableger

Diese Handlung kommt nicht bei allen Fans gut an. Unter dem Trailer auf dem YouTube-Kanal von "RottenTomatoes TV" hagelt es Kritik: "Das sieht überhaupt nicht interessant aus.", "Dazu fällt mir nur ein Wort ein: Müll." Ein anderer schlägt vor, man solle doch lieber eine Serie darüber machen, wie die Regierungen mit der Infektion umgehen und versuchen, eine Heilung zu finden. Nun sind die Follower der Rezensionsseite nicht gerade als gnädig bekannt.

Es finden sich allerdings auch positive Kommentare wie: "Ich verstehe den ganzen Hass nicht. Es sieht gut aus und ich bin gespannt drauf." Ein anderer will die Serie nicht aufgrund eines einzigen Trailers bewerten, lobt aber den Look der Zombies.

Hier lesen Sie alle Infos über den 3. Spin-Off von "The Walking Dead"

"The Walking Dead" Ableger: Ab Frühjahr 2020 bei Amazon Prime

Egal, ob sie schimpfen oder sich freuen, die Zuschauer müssen noch ein wenig auf neuen Zombie-Input warten. Der Ableger zu "The Walking Dead" soll erst im Frühjahr 2020 starten. Die insgesamt 10 Folgen sollen im deutschsprachigen Raum wie schon zuvor "Fear the Walking Dead" bei Amazon Prime Video abrufbar sein.

Lesen Sie auch: Einstimmung für Halloween: 21 gruselige Horror-Serien auf Netflix

ante