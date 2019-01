"Anno 1800": Closed Beta startet demnächst - jetzt noch schnell anmelden

So funktioniert's

+ © Ubisoft Ab dem 16. April dürfen Spieler wieder strategisch denken: Dann kommt "Anno 1800" raus. In der Closed Beta geht das aber schon früher. © Ubisoft

Das heißersehnte Strategiespiel "Anno 1800" von Ubisoft geht demnächst in die Closed Beta-Phase. Wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie hier.

Nachdem Fans der "Anno"-Reihe einen kleinen Dämpfer verkraften mussten - der Release wurde um beinahe zwei Monate verschoben -, gibt es demnächst einen kleinen Lichtblick. Ubisoft startet am 31. Januar nämlich in die Closed Beta. So nehmen Sie teil.

"Anno 1800": So kommen Sie an einen Code für die Closed Beta

Um an der Closed Beta von "Anno 1800" teilzunehmen, müssen Sie sich auf der Website von Anno Union registrieren und dafür anmelden. Innerhalb weniger Stunden bekommen Sie dann eine Bestätigung, ob Sie am Beta-Test teilnehmen dürfen - oder nicht - und erhalten einen Code. Zudem dürfen Sie vier weitere Freunde einladen. Wer bereits Zugriff auf eine Preview-Version des Spiels hat, ist bei der Closed Beta automatisch dabei und darf sogar schon seit dem 28. Januar zocken. Insgesamt steht die Closed Beta bis zum 4. Februar zur Verfügung.

"Anno 1800": Für die Closed Beta zugelassen? So geht's weiter

Der Beta-Code wird dann mit Uplay am PC aktiviert. Schon gestern ist der Preload dafür gestartet. Ubisoft hat zudem bekannt gegeben, dass es für die Beta keine NDA geben wird. Das heißt, Gamer dürfen Ihre Erfahrungen mit "Anno 1800" im Netz teilen und streamen. Allerdings werden in der Beta-Version noch nicht alle Inhalte zu spielen sein - schließlich sollen sich die Spieler das Game hinterher auch kaufen. Zudem ist vermutlich noch mit einigen Bugs zu rechnen, die anschließend behoben werden.

Diese Systemanforderungen gelten für die Closed Beta von "Anno 1800"

Aktuelle Mindestanforderungen:

CPU: Intel i5 3470 oder AMD FX 6350

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce 670 GTX oder AMD Radeon R9 285

OS: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10 (jeweils 64-bit)

Festplatte: 46 GB

Aktuelle empfohlene Anforderungen:

CPU: Intel i5 4690k oder AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce 970 GTX oder AMD Radeon RX 480

OS: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10 (jeweils 64-bit)

Festplatte: 46 GB

Diese Systemanforderung gelten zunächst nur für die Closed Beta - nicht für das finale Spiel.

Sie können sich noch nicht entscheiden, ob Sie teilnehmen wollen? Dann sehen Sie sich den Trailer zur Closed Beta an:

