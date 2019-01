Diese Spielerkracher kommen im Februar auf PC, PS4 und Xbox

Spiele-Übersicht

Das Jahr ist noch jung, aber die Entwickler arbeiten schon fleißig an den neuesten Gaming-Highlights. Wir verraten, welche Spiele im Februar PC und Konsole erobern.

Der Winter wird heiß: Ubisoft, 4A Games, Codemasters und viele mehr heizen im Februar mit echten Highlights allen PC- und Konsolenspielern ein. Der kürzeste Monat im Jahr warten mit Krachern wie Far Cry New Dawn, Metro Exodus oder Anno 1800 auf. Wir verraten Ihnen, auf welche Spiele Sie ich noch freuen können.

Far Cry New Dawn: Zurück nach Hope County

17 Jahren nach dem sich Spieler mit dem Sektenführer Joseph Seed angelegt haben, kehren sie in Far Cry New Dawn ins fiktionale Hope County, Montana zurück. In der postapokalyptischen aber extrem bunten Welt versuchen die Überlebenden, die zerstörte Gemeinschaft wieder aufzubauen.

Allerdings finden das nicht alle gut. Dem Spieler stellen sich die Highwaymen und deren Anführerinnen die Zwillingsschwestern Mickey und Lou entgegen. Im Laufe des Spiels soll auch das Schicksal von Joseph Seed und dem Hauptcharakter von Far Cry 5 geklärt werden.

Far Cry New Dawn sollte nicht als sechster Teil der erfolgreichen Action-Adventure-Computerspiel-Reihe gesehen werden. Es ist vielmehr ein Zwischentitel im Sinne von Far Cry Primal. Far Cry New Dawn erscheint am 15. Februar 2019 auf PC, Playstation4 und Xbox One für je 44,99 Euro.

Metro Exodus: Raus aus der Ubahn, rauf auf den Zug

Fans der Metro-Reihe mussten sich lange gedulden, aber knapp sieben Jahre nach Metro: Last Light dürfen sie wieder in die Rolle von Artjom schlüpfen. Allerdings geht es nicht mehr durch die Moskauer Metro, sondern quer über den Kontinent – nicht zu Fuß, dafür auf der Lokomotive Aurora.

Diese befindet sich auf dem Weg nach Osten, um neues Leben zu finden. Die Geschichte erzählt Artjoms einjährige Reise, die in der Moskauer Metro beginnt und sich an der Wolga weiter entfaltet. Fans können sich auch auf einen wichtigen Charakter aus Metro 2033 freuen – Anna kehrt zurück und ist mittlerweile Artjoms Frau.

Metro Exodus spielt 2036 und soll Kampf- und Schleichpassagen mit Survival- sowie Horror-Elementen verbinden. Auf den Spieler warten dabei nicht nur Menschen als Gegner, im postnuklearen Fallout haben sich einige Lebewesen in Mutanten verwickelt.

Am 15. Februar 2019 erscheint Metro Exodus von 4A Games für PC, Playstation 4 und Xbox für 59,98 Euro bzw. 69,98 Euro.

Anno 1800: Zurück in die Vergangenheit

Wem nach mehr Entspannung zumute ist, ist bei Anno 1800 bestens aufgehoben. Ubisoft und Blue Byte Mainz bringen das beliebte Aufbau-Strategiespiel zurück. Bereits zum siebten Mal dürfen Spieler Inseln besiedeln und Städte wachsen lassen. Statt weiter in die Zukunft zu reisen, geht es wieder zurück in die Vergangenheit.

Der Nachfolger von Anno 2205 entführt die Spieler in die Zeit der Industriellen Revolution. Wie aus den vorherigen Teilen wird in Anno 1800 auf mehreren Inseln gespielt, dabei starten Spieler klassisch mit einem Kontor, ein paar Schiffen und etwas Baumaterial – die besten Voraussetzungen um ein Insel-Imperium aufzubauen.

Dabei steht nicht nur die klassische europäische Industriewelt bereit, sondern auch die südliche Welt im Stil Südamerikas. Spieler haben dort die Möglichkeit Öl zu fördern oder Baumwolle anzubauen. Alles um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen.

Anno 1800 erscheint am 26. Februar 2019 zunächst nur für den PC. Die Standard-Edition des Aufbauspiels wird es für 59,99 Euro geben.

Diese Spiele erscheinen im Februar 2019

Titel Plattform Release-Datum Ace Combat 7: Skies Unknown PC 1. Februar 2019 BlazBlue: Central Fiction Switch 7. Februar 2019 God Eater 3 PC, PS4 8. Februar 2019 Trials Rising PC, PS4, XBOne, Switch 12. Februar 2019 Crackdown 3 PC, XBOne 15. Februar 2019 Far Cry New Dawn PC, PS4, XBOne 15. Februar 2019 Jump Force PC, PS4, XBOne 15. Februar 2019 Metro Exodus PC, PS4, XBOne 15. Februar 2019 Death end re;Quest PS4 19. Februar 2019 Phoenix Wright: Ace Attourney Trilogy PS4, XBOne, Switch 21. Februar 2019 Anthem PC, PS4, XBOne 22. Februar 2019 Anno 1800 PC 26. Februar 2019 Dirt Rally 2.0 PC, PS4, XBOne 26. Februar 2019 Left Alive PC, PS4 26. Februar 2019 The Lego Movie 2 Videogame PS4, XBOne, Switch 26. Februar 2019

