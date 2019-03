Apex Legends macht Campern den Garaus

Battle Royale

Sie sind fast so lästig wie Cheater: die gemeinen Camper. Sie verstecken sich an einem Ort und meiden die direkte Konfrontation. In Apex Legends gibt es nun Gegenmaßnahmen.

Wer sich in Apex Legends schon mal in den Bunker verirrt hat, kennt die lästige Plage der Camper. Sie verstecken sich hinter Abbiegungen oder auf Lüftungsschächten über Türen, um nichtsahnende Spieler aus dem Hinterhalt zu erledigen. Für manche eine ganz normale Taktik, für andere ein Spaßkiller.

Apex Legends: Entwickler entschärfen nervige Camper-Plätze

Entwickler Respawn Entertainment findet Camper offenbar auch nicht so toll. Der Bunker hat nämlich einen Nerf erhalten. Wer sich jetzt auf den Schächten verstecken will, schaut ins Leere. Camper müssen sich für die Endrunde – falls der Bunker in der Zone liegt - nun andere Versteckmöglichkeiten suchen.

Für alle anderen Apex-Legends-Spieler ist das eine gute Nachricht, sie müssen nun nicht mehr fürchten, dass in einem vermeintlich leeren Raum Gegner von den Schächten schießen. Auch die Taktik, eine Giftfalle der Legende "Caustics" auf den Schächten zu verstecken und den Ausgang damit abzuriegeln, ist passé.

Apex Legends: Ist der Bunker jetzt frei von Campern?

Wer sich jetzt freut, dass er gefahrlos durch den Bunker marschieren kann, der irrt gewaltig. Denn die langen, engen Gänge ohne Deckung bleiben erhalten. Geschickte Camper mit den richtigen Waffen können immer noch leichte Beute im Bunker machen.

anb