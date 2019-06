"Apex Legends" Season 2: Nach langweiligem ersten Battlepass soll alles besser werden

Battle Royale

Electronic Arts versucht, neues Leben in seinen Battle-Royale-Shooter "Apex Legends" zu bringen. Dafür wird einiges in Season 2 geändert. Erste Details sind bekannt.

Auf den Hype folgt die Ernüchterung. Die Einnahmen und Streaming-Zuschauer von "Apex Legends" sinken von Woche zu Woche. Mit der neuen Season will Publisher Electronic Arts neuen Schwung in den Shooter bringen.

Am 8. Juni soll im Vorfeld der E3 in Los Angeles auf der hauseigenen Messe EA Play die Änderungen präsentiert werden. Erste Details wurden aber schon verraten. Auf diese Neuerungen in "Apex Legends" Season 2 können sich Spieler freuen.

"Apex Legends": Diese Punkte ändern sich in Season 2

Zu Beginn von "Apex Legends" Season 1 machten sich die Entwickler noch lustig über Herausforderungen und verzichteten darauf. Mit der neuen Staffel ändert sich das. Mit täglichen und wöchentlichen Aufgaben sollen Spieler bei Laune gehalten werden. Die Herausforderungen lassen sich auch rückwirkend erledigen.

Mehr Loot ist offenbar das Motto von Season 2. Auf allen Battlepass-Stufen soll es mehr legendäre Belohnungen geben. Dazu gehören Charakter-exklusive Skins sowie neue Designs für Waffen.

"Apex Legends" Seaons 2: Keine Plaketten und Tracker mehr

Bei den Spielern waren Plaketten und Tracker nicht wirklich beliebt. Die Filler gab es als Belohnung für den Battlepass. Diese werden nun durch noch nicht näher genannte Kategorien ersetzt. Die Saison-Plakette bleibt allerdings erhalten und entwickelt sich künftig weiter.

Eine weitere Änderung betrifft die Herstellungsmaterialien. Davon soll es künftig mehr geben und Spieler sollen sich damit gezielter legendäre Objekte erarbeiten können.

