App-Charts: Mathe-Känguru hüpft in die Charts

iPhone und iPad

+ © App Store von Apple Das Känguru will Mathematik-Muffel aus der Reserve locken. Foto: App Store von Apple/dpa © App Store von Apple

Mit Mathematik tun sich viele Schüler schwer. Ein Känguru bringt etwas Leichtigkeit in die Materie. Das springt in dieser Woche samt der App in die Top Ten der iOS-Charts. Die überraschen mit neuen Spitzenreitern.

Berlin (dpa-infocom) - Mathe muss nicht langweilig sein. Das zeigt eine App. "Mathe mit dem Känguru" ist neu in die iPad-Charts eingesteigen. Passend dazu verweilt der "Taschenrechner Pro" in den Top Ten.

Eine Lern-App hat es unter die beliebtesten iPad-Programme geschafft: "Mathe mit dem Känguru" (1,99 Euro). Das Programm will Schüler mit witzigen Aufgaben für das Unterrichtsfach begeistern. Dabei können sie den Schwierigkeitsgrad nach Klassenstufen wählen.

Neu an der Spitze der iPhone-Apps stehen "MeinVodafone" (gratis) und "Enlight" (3,99 Euro). Die App von Vodafone erhielt kürzlich ein Update. Das reduzierte nicht nur den Batterieverbrauch und die Ladezeiten, es enthielt für Vertragskunden auch eine Überraschung.

Die Foto-App "Enlight" überzeugt mit einer starken Bildbearbeitung. Sie bietet einen großen Umfang an Bearbeitungs- und Gestaltungsfunktionen - und ist dennoch übersichtlich.

Während die iPhone-Nutzer neue Spitzenreiter küren, bleiben die iPad-User ihren treu. Der Bau-Hit "Minecraft: Pocket Edition" (6,99 Euro) und der Messenger "WhatsApp" stehen weiterhin ganz oben in ihrer Gunst.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Enlight Lightricks Ltd. 3,99 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,99 3 Threema Threema GmbH 2,99 4 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 5 Scanner für mich Apalon Apps 4,99 6 Fax App BPMobile 3,99 7 Facetune Lightricks Ltd. 3,99 8 Ski Jumping Pro Vivid Games S.A. 0,99 9 7 Min Workout Fitness Guide Inc 2,99 10 Scanner Pro Readdle 3,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 MeinVodafone Vodafone GmbH kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Bitmoji - Avatar Emoji Tastatur von Bistrips Bitstrips kostenlos 4 100 Balls - Catch The Balls Reach Mob Inc. kostenlos 5 YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 6 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 7 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 8 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 9 iMusic IE - Kostenlos Musik Player und Streamer Casiano Fabio kostenlos 10 Google Maps - Navigation, Bus & Bahn Google, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 GoodNotes 4 - Notizen & PDF Time Base Technology Limited 7,99 3 Duet Display Duet, Inc. 9,99 4 Ski Jumping Pro Vivid Games S.A. 0,99 5 Scanner für mich - PDF-Scanner für Dokumente Apalon Apps 4,99 6 Mathe mit dem Känguru für iPad Hanser Verlag 1,99 7 PDF Expert 5 - PDF-Formulare & Anmerkungen Readdle 9,99 8 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 5,99 9 LEGO Batman 3: Jenseits von Gotham Warner Bros. 0,99 10 GoodReader - PDF Reader, Annotator and File Manager Good.iWare 4,99

Meistgeladene iPad-Apps