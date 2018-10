Gestern ging's los: Wöchentliche Live-Events heizen "Assassin's Creed Odyssey" ein

Zahlreiche Belohnungen

Ubisoft startete gestern mit den wöchentlichen Live-Events für "Assassin's Creed Odyssey". Was Spieler dabei an Abenteuern und Belohnungen erwartet, erfahren Sie hier.

Der 16. Oktober 2018 war der Startschuss für die wöchentlichen Live-Events in "Assassin's Creed Odyssey". Seither können Spieler sich an täglichen Quests oder wöchentlichen Aufträgen versuchen, bei denen sich eine spezielle Währung verdienen lässt.

Das sind die wöchentlichen Live-Events bei "Assassin's Creed Odyssey"

Die Live-Events rotieren wöchentlich zwischen zwei Elite-Gegnern: Dem Epic Ship oder den Epic Mercenaries. Wer es schafft, innerhalb der vorgegebenen Zeit das betreffende Schiff zu zerstören oder den gesuchten Söldner zu besiegen, erhält als Lohn den seltenen Rohstoff Orichalcum. Dieser wird als Ingame-Währung verwendet, welche Spieler nur bei einem einzigen Händler in Phokis loswerden.

Dafür hat dieser extrem seltene, epische oder legendäre Ausrüstung im Sortiment, die nirgendwo sonst erhältlich ist. Das Angebot des Händlers ändert sich ebenfalls jede Woche.

"Assassin's Creed Odyssey": Diese weiteren Belohnungen gibt es

Aber nicht nur Oricalcum können Spieler in den wöchentlichen Events verdienen. Wer ein Schiff versenkt, wird auch mit XP, Drachmen oder einem neuen Schiffsdesign belohnt. Ebenso verhält es sich, wenn Spieler einen anderen Söldner niederstrecken: Dann gibt es als Belohnung neben XP, Drachmen und Orichalcum auch eine neue Waffe oder Ausrüstung.

Sie wollen an den Live-Events teilnehmen? Dann müssen Sie nur am schwarzen Brett oder auf dem eigenen Schiff einen Auftrag annehmen - dafür sollten Sie in Odyssey aber mindestens Level 30 erreicht haben.

