Assassin's Creed: Wohin schickt Ubisoft die Assassinen im neuen Teil?

China, Südamerika oder Russland? Fans spekulieren über die Spielwelt des nächsten Assassin's Creed. In einem anderen Ubisoft-Spiel wollen sie fündig geworden sein.

In Assassin's Odyssey schickte Ubisoft seine Aushilfsassassinen in Form von Kassandra und Alexios ins antike Griechenland und mitten in den Krieg zwischen Athen und Sparta. Während für den aktuellsten Teil der Meuchelmörder-Reihe fleißig DLC nachgeschoben werden, spekulieren Fans bereits über einen Nachfolger.

Im nächsten Assassin's Creed kommen die Wikinger

Dieser wird auch kommen, aber noch ist nicht bekannt, in welchem Zeitalter oder welchem Landstrich dieser Welt das nächste Assassin's Creed spielen wird. Bisherige Gerüchte brachten eine Rückkehr nach Rom ins Spiel und weckten die Hoffnungen auf einen weiteren Auftritt von Edzio Auditore.

Allerdings hieß es, es wäre das antike Rom. Jetzt wollen Fans in einem anderen Ubisoft-Spiel einen Hinweis auf das Setting des kommenden Assassin's Creed gefunden haben – nämlich in The Divison 2. Wie die Gaming-Website Kotaku berichtet, haben mehrere Spieler ein Easter Egg in dem Loot-Shooter gefunden, der einen Hinweis gibt.

Demnach wird es im nächsten Assassin’s Creed nicht um die Römer gehen, sondern um Wikinger. Zu sehen sei das an einem Poster, auf dem ein nordischer Krieger in rot und weiß abgebildet ist – die klassischen Farben der Assassinen. Zudem halte er den begehrten Edenapfel in der Hand. Über dem Poster steht das Wort Valhalla.

Neuer Teil von Assassin's Creed erst 2020?

Die Wikinger sind zwar nicht gerade berühmt, für ihre heimliche Kampfweise, aber dürften ein spannendes Setting geben. Immerhin kamen sie in ihrer Hochzeit weit rum und dürften viel Raum für interessante Geschichten bieten.

Kotaku will zudem schon vorher von anonymen Quellen Hinweise auf ein Assassin’s Creed mit Wikingern bekommen haben. Der Arbeitstitel laute demnach "Assassin’s Creed Kingdom" und die nordischen Krieger beinhalten. Ubisoft selbst hüllt sich in Schweigen. Eventuell gibt es mehr Infos auf der E3 im Juni. Auf den PC bzw. die Konsolen kommt der neue Teil von Assassin’s Creed aber wohl erst 2020.

