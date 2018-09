Aktion endet

Wer die Zeit vor dem Release von Battlefield 5 angemessen überbrücken möchte, bekommt von EA für kurze Zeit einen Premium-Pass zu Battlefield 1 geschenkt.

Um noch etwas davon zu haben, müssen Sie allerdings schnell sein. Die Aktion läuft nur noch bis zum 18. September - Beginn war am 11. September.

Das enthält der Premium-Pass zu Battlefield 1

Den Premium-Pass können Sie für den PC über Origin, für Playstation 4 im PSN und für Xbox One im Xbox Store bekommen. Damit sparen Sie sich 50 Euro und dürfen vier verschiedene Erweiterungen des Games spielen, wie es auf der offiziellen Website heißt. Dazu gehören "They Shall Not Pass", "Turning Tides", "In The Name Of The Tsar" und "Apocalypse". Obendrein sind in den Erweiterungen 20 neue Waffen, 16 neue Karten und vieles mehr enthalten. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass Sie das Grundspiel besitzen.

Damit dürfte EA nach Verschiebung des Release-Termins von Battlefield 5 die Gamer bei Laune halten wollen - schließlich erscheint der neue Teil nicht wie geplant am 19. Oktober, sondern erst am 20. November 2018. Grund seien unter anderem einige abschließende Optimierungen am Gameplay.

