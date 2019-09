"Breaking Bad"-Film "El Camino" bekommt neuen Trailer - aber eines fehlt

Netflix

+ © Netflix Bisher hat Netflix kaum Bildmaterial zum "Breaking Bad"-Film "El Camino" veröffentlicht. © Netflix

Auf diesen Film sind Fans schon seit langem gespannt: "El Camino" führt die Geschichte von "Breaking Bad" fort. Nun veröffentlichte Netflix einen Trailer.

"Breaking Bad"-Fans dürstete es schon lange nach einer Fortsetzung der Geschichte, die vor sechs Jahren im TV sein Ende fand. Und Netflix wird diesen Wunsch in Form des Filmes "El Camino" bald erfüllen. Am 11. Oktober 2019 wird der "Breaking Bad"-Film auf der Streaming-Plattform in den USA abrufbar sein. Netflix hat nun einen ersten Trailer dazu veröffentlicht.

"Breaking Bad"-Film: Was verrät der Trailer zu "El Camino"?

Zur Handlung von "El Camino" ist derzeit noch nicht viel bekannt. Wer gehofft hat, dass der neue Trailer mehr Aufschluss darüber gibt, hat sich allerdings getäuscht. Der dreiminütige Zusammenschnitt besteht zu 100 Prozent aus altem Bildmaterial aus den fünf Staffeln "Breaking Bad" - es werden keine neuen Szenen aus dem Film gezeigt. Das Einzige, was Fans bisher von "El Camino" zu sehen bekamen, war eine kurze Szene in einem Teaser-Video, das vor einigen Wochen veröffentlicht wurde.

Darin wird Skinny Pete zu Jesse Pinkmans Aufenthaltsort befragt. Walter Whites ehemaliger Geschäftspartner ergriff im Finale von "Breaking Bad" die Flucht und scheint auch in "El Camino" im Visier der Polizei zu sein.

"El Camino": Wann erscheint ein richtiger Trailer zum "Breaking Bad"-Film?

Allerdings ist die Zusammenfassung der fünf Staffeln "Breaking Bad" eine gute Gelegenheit, sich die Schlüsselmomente der Serie noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Zudem soll der Trailer die Zuschauer mit Sicherheit dazu animieren, sich die Serie noch einmal komplett auf Netflix anzusehen, bevor "El Camino" erscheint. Einen richtigen Trailer mit Ausschnitten aus dem Film wird es vermutlich Ende September oder Anfang Oktober geben.

