"Call Of Duty: Modern Warfare" - Die wichtigsten Infos, um die Beta zu spielen

Epische Schlachten vorprogrammiert

+ © Activision Die "Call of Duty: Modern Warfare"-Beta startet demnächst. © Activision

Die "Call Of Duty: Modern Warfare"-Beta steht kurz bevor. Es gibt zahlreiche Infos und Details, die wir hier aufbereitet haben.

Fans von "Call Of Duty: Modern Warfare" reiben sich schon die Hände. Nur noch zwei Tage bis zum Start der Beta. Zwar wird der Titel aus dem Hause Activision/Blizzard erst am 25. Oktober 2019 im Handel erhältlich sein, aber man hat schon am 12. September die Möglichkeit das Spiel in der Beta anzutesten.

Dabei kommen die Playstation-4-Besitzer als Erstes auf ihre Kosten, denn die Beta für diese Plattform läuft vom 12. bis 16. September. Die anderen Plattformen kommen dann vom 19. bis 23. September an die Reihe.

"Call of Duty: Modern Warfare" mit Crossplay und extra großer Karte

Zum ersten Mal wird es in der "Call of Duty"-Reihe Crossplay geben, sodass alle Plattformen zusammen und gegeneinander spielen können. Auch eine Map, die es ermöglicht, bis zu 64 Spieler im Mehrspieler-Modus gegeneinander antreten zu lassen, ist Teil der Beta.

Auf ingame.de kann man weitere Informationen zum Beta-Start und zur Roadmap bis zum Erscheinen des Spiels nachlesen.

Auch interessant: "Call of Duty: Modern Warfare" - Größter Modus aller Zeiten in Beta spielbar.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.