Call of Duty Modern Warfare: Spektakuläre Infos zu Modi, Waffen, Beta und dem Trailer

Endlich gibt es neue Infos zum Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare. Neben dem Trailer hagelte es Angaben zu möglichen Modi, Waffen, der Beta und mehr.

Gestern Abend war es endlich soweit. Publisher Activision enthüllte den Multiplayer von "Call of Duty Modern Warfare". Im offiziellen Livestream gab es Informationen zu den Spielmodi, einen offiziellen Gameplay-Trailer und überraschende News zum Seasonpass. Auch brandheiße Neuigkeiten zum gemeinsamen Spielen auf mehreren Plattformen (Crossplay) hielt die rund dreistündige Enthüllung parat.

Außerdem präsentierte der Branchenriese das verbesserte Loadout-System und gab einen ersten Blick auf die neuen Waffen. Als Sahnehäubchen folgten zudem die ersten Details zur kommenden Beta im September und die Ankündigung einer besonderen Dark Edition, die schon jetzt vorbestellt werden kann.

Call of Duty Modern Warfare: Kein Season Pass, Crossplay und Termin für offene Beta

Die wohl größte und wohl beste Neuigkeit für Fans ist das Fehlen eines Season Pass im neusten Call of Duty. Somit sind sämtliche Updates für alle Spieler kostenlos. Das soll der unnötigen Spaltung der Community entgegenwirken. Für digitale Jubelschreie sorgte obendrein die Ankündigung, dass Spieler auf PS4, Xbox One und dem PC im Crossplay gegeneinander antreten dürfen - und das bereits zum Launch. Vor dem offiziellen Release am 25. November wird es außerdem eine umfassende Beta geben, in der die ersten Features des Shooters zum Ausprobieren bereitstehen. Vorbesteller auf der PlayStation 4 genießen jedoch Sonderrechte und erhalten vor allen anderen Zugang zur Testphase.

