"Call of Duty: Modern Warfare"-Bug:  Tactical Insertions teleportieren Spieler an tödliche Stelle

Ego-Shooter

Da muss Infinity Ward nochmal ran. Die Tactical Insertions von "CoD: Modern Warfare" sorgen gerade für Frust bei Spielern und fangen sie in einem nervigen Loop.

Sie sollen Spieler eigentlich wieder mitten ins Geschehen bringen, doch aktuell sorgen sie für ein schnelles Ableben: Tactical Insertions in "Call of Duty: Modern Warfare". Ein Bug verursacht, dass Spieler nicht an der gewünschten Stelle respawnen, sondern außerhalb der Karte.

"Call of Duty: Modern Warfare" – Bug eliminiert Spieler beim Spawn

Als Folge stirbt der Spielcharakter. Aber das ist noch nicht alles. Der Tactical-Insertions-Bug fängt die Spieler in einen Loop, aus dem sie nur herauskommen, wenn sie das Spiel verlassen. Auf Reddit berichten immer mehr Spieler von dem Fehler in "Call of Duty: Modern Warfare". Offenbar wird der Spawnpunkt nicht dort festgesetzt, wo die Leuchtfackel landet, sondern auf einen Ort außerhalb der Karte gelegt.

"Call of Duty: Modern Warfare": Tactical-Insertions-Bug ist Entwicklern unbekannt

Ein Mitarbeiter des Entwicklerstudios Infinity Ward hat den Reddit-Thread bereits kommentiert. Man habe den Bug noch nie gesehen, aber man werde sich um eine Lösung des Fehlers bemühen. Wann das Problem in "Call of Duty: Modern Warfare" behoben wird, ist nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Entwickler zeitnah darum kümmern werden.

"Call of Duty: Modern Warfare": Was sind Tactical Insertions?

"Call of Duty"-Spieler kennen die Tactical Insertions bereits aus älteren Teilen der Ego-Shooter-Reihe. Sie dienen dazu, dass Spieler nach ihrem Ableben wieder direkt an den Ort des Geschehens einsteigen können.

Dafür müssen sie aber kurz vor ihrem Tod eine Leuchtfackel werfen. Wo diese landet, legt dann den neuen Spawnpunkt für den Spieler fest. Auf diese Weise lassen sich lange Wege vermeiden, um zurück ins Kampfgeschehen zu kommen.

