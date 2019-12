Geheimnis entdeckt?

+ © Acitvision Call of Duty: Modern Warfare - Legendäre Karte könnte zurückkehren © Acitvision

Mit Season 1 von Call of Duty Modern Warfare sind einige Inhalte aus älteren Call of Duty Teilen zurückgekehrt. Kündigt sich die nächste legendäre Karte an?

Mit Crash, Vacant und Shipment haben schon einige der beliebten Karten aus vergangenen Call of Duty Teilen ihren Weg in das aktuelle Call of Duty Modern Warfare gefunden. Natürlich haben die Karten einen neuen Anstrich verpasst bekommen und wurden auf das neueste Level der Call of Duty Modern Warfare Engine gehoben. Die Fans wurden ebenfalls vom Entwickler Infinity Ward erhört, als der Wunsch nach einer Playlist mit kleinen schnellen Karten auf Reddit gewünscht wurde. Mit der "Shoot the Ship 24/7" kann man nonstop hintereinander Shipment und Shoothouse spielen.

Auf ingame.de* kann man nachlesen, welche legendäre Map als nächstes in Call of Duty Modern Warfare implementiert wird.

