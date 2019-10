"CoD Modern Warfare": Gamer nehmen frei und nutzen diesen Krankenschein

Die Pflicht ruft!

Der Release von "Call of Duty: Modern Warfare" fällt mit dem 25. Oktober 2019 glücklicherweise auf einen Freitag. Trotzdem sorgt ein Krankenschein für Aufsehen.

"Call of Duty: Modern Warfare" Release fällt auf einen Freitag

Krankenschein sorgt für Aufsehen auf Reddit

Gamer könnten am Releasetag lieber zocken als arbeiten

Kaum eine Spielemarke hat mehr Anhänger als Activisions "Call of Duty". An diesem Freitag, den 25.10.2019 erscheint mit "Modern Warfare" nun der neuste Teil der beliebten Reihe. Dieses Datum ist zwar weltweit eine Art Feiertag für Zocker, jedoch auch ein ganz normaler Arbeitstag. Allen Gamer, die Punkt 0.00 Uhr mit dem Spielen anfangen wollen, bliebt nichts anders übrig als sich freizunehmen. Einige Zocker aus den USA scheinen das Problem jedoch mit einem kuriosen Krankenschein umgehen zu wollen.

"Call of Duty: Modern Warfare" - Dieser Krankenschein sorgt für Aufsehen

Der Krankenschein kommt vomReddit-User marvii der diesen gleich mal im passenden "Call of Duty"-Thread der Social-Media-Plattform geteilt hat. Das Ganze sieht jedoch nicht aus wie ein klassischer Krankenschein, sondern eher wie ein Einberufungsschreiben vom Militär. Oben im Briefkopf findet man das passende "Modern Warfare"-Logo mit dem Absender "1st Division Recruitment Officer - Colin O'Duty". Was natürlich clever verpackt ein Wortwitz und sich frei Übersetzen lässt mit "Erste Rekrutierungsabteilung - Offizier ruft zum Dienst".

Im gleichen Stil ist natürlich auch der Rest des Briefs gestaltet und so heißt es weiter:"TO WHOM IT MAY CONCERN, I am writing to advise _______ is to relieved of all current duties commerncing 0001 hours on October 25." Was sich übersetzen lässt mit: "Für denjenigen den es betrifft, ich schreibe Ihnen, um _______ am 25. Oktober ab 0.01 Uhr von all seinen Pflichten zu entbinden. "The circumstances of their absence are of highly classified nature, hence should not be subject to questioning due to the sensitivity of activities during the aforementioned time period." Was bedeutet: Die Umstände seines Fehlens sind von streng geheimer Natur, daher sollten aufgrund der Sensibilität der Aktivitäten, während des oben genannten Zeitraums keine Fragen gestellt werden.

"Call of Duty: Modern Warfare" - Einberufungsbefehl von internationaler Wichtigkeit

Doch das war noch nicht alles und so heißt es weiter: "Their contribution to the task at hand is of international importance. You may overhear them discussing preparations for their time away, and we advise that you do not engage. Please disregard terminology "loadout", "sesh","we on","no scope" and "them Ws". As citizen, this is none of your concern." Was sich verstehen lässt wie "Ihre Mithilfe bei dieser Angelgenheit ist von internationaler Bedeutung. Es könnte vorkommen, dass Sie Vorbereitungen für die Abwesenheit mithören. Wir raten Ihnen, sich nicht einzumischen. Bitte ignorieren Sie Begriffe wie "loadout", "sesh", "we on", "no scope" und "them Ws". Als Zivilist geht Sie das nichts an.

Abschließend findet sich auf dem Brief natürlich noch eine Unterschrift mit" Yours sincerely Colin O'Duty" also "Mit freundlichen Grüßen, Ihr Colin O'Duty". Um dem Ganzen noch den authentischen Look zu verpassen, gibt es zudem einen roten Stempel mit der Aufschrift "Dringend" zu sehen.

Erwartet deutsche Arbeitgeber eine Krankheitswelle wegen "Call of Duty: Modern Warfare"?

Und auch wenn die Diskussion um den Krankenschein oder besser Einberufungsbefehl groß ist mit über 1.000 Likes und fast 100 Kommentaren, bleibt dies jedoch kein offizielles Schreiben und somit auch keine Möglichkeit, sich bei seinem Arbeitgeber für den Release von "Modern Warfare" freizunehmen. Das dies vielleicht doch passieren könnte wird deutlich, wenn man einen Blick auf die Startzeiten des Spiels wirft. Spieler die gleich von Beginn an spielen wollen, müssen nämlich sehr lange wach blieben, oder sich einen zuverlässigen Wecker stellen.

