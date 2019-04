"Chilling Adventures of Sabrina" Staffel 3? Netflix überrascht mit Entscheidung

Netflix-Serie

"Chilling Adventures of Sabrina" zieht zahlreiche Zuschauer in den Bann. Aber wird es nach der zweiten Staffel auch in die dritte Runde gehen? Netflix hat sich bereits entschieden.

Die Serie um die junge Hexe Sabrina sorgt wohl für viel Begeisterung unter den Zuschauern. Zwar sind wie immer keine offiziellen Zahlen vonseiten Netflix bekannt, doch schon kurz nach Staffel eins gab der Streaming-Dienst bekannt, dass es eine zweite geben wird. Und diese erschien bereits sechs Monate später am 5. April 2019. Und auch auf Infos zur dritten Staffel müssen Fans nicht lange warten.

"Chilling Adventures of Sabrina": Staffel drei auf Netflix ist sicher - und noch mehr

Denn schon seit Dezember 2018 ist klar, dass es von "Chilling Adventures of Sabrina" eine dritte und sogar eine vierte Staffel geben wird. Dies verkündete Netflix auf seinem Instagram-Kanal. Insgesamt 16 Folgen erwarten die Zuschauer demnach. Vermutlich werden sich diese auf jeweils acht Folgen pro Staffel verteilen.

Aber wann wird Netflix uns mit der dritten Staffel der Hexen-Serie beehren? Ein offizielles Statement gibt es von Netflix dazu noch nicht.

Normalerweise veröffentlicht der Streaming-Dienst seine "Originals" im Jahresrhythmus. Da die zweite Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina" jedoch schon nach sechs Monaten abrufbar war, könnte es sein, dass es schon im Oktober 2019 mit neuen Folgen weitergeht. Dann würden passend zu Halloween wieder Hexen und magische Wesen auf den Zuschauer losgelassen werden. Entscheidet sich Netflix allerdings dazu, wie üblich einmal im Jahr eine Staffel zu veröffentlichen, würde es im April 2020 die neuen Episoden geben.

