Neuer Games-Kracher? Cyberpunk 2077 hat diesen Spiele-Klassiker jetzt schon überholt

Erwartungen hoch

Cyberpunk 2077 erhält ohne Zweifel große Aufmerksamkeit in der Spieleindustrie. So viel, dass sogar dieser einstige Games-Kracher zurückbleibt.

Es steht noch nicht einmal ein genauer Release-Termin fest, aber der neue Titel des Entwicklerstudios CD Red Projekt wird jetzt schon ziemlich gehypt. Cyberpunk 2077 wird ein Action-Rollenspiel, das Zocker in ein Zukunftsszenario entführt - ganz anders als der bisherige Klassiker des Studios.

Jahrelang war die Witcher-Reihe das Aushängeschild der polnischen Entwickler. Diese sind sich jetzt aber sicher: Cyberpunk 2077 wird The Witcher 3 abhängen.

Cyberpunk 2077: In dieser Hinsicht hat es The Witcher 3 schon lange überholt

Doch woher diese Euphorie? Schließlich gibt es noch keine Verkaufszahlen. CD Projekt Red veröffentlichte allerdings vor Kurzem seine neuen Quartalszahlen - darin erwähnt CEO Adam Kiciński das enorme Interesse an dem Rollenspiel. Besonders an den beiden neuen Trailer sei dies zu erkennen, heißt es in dem Bericht.

Zur Erinnerung: Der offizielle Trailer, der im Juni auf der E3-Spielemesse veröffentlicht wurde, hat mittlerweile über 16 Millionen Aufrufe auf Youtube - und ganze elf Millionen Menschen haben sich das 48-minütige Gameplay-Walkthrough angesehen. (Hier können Sie sich das Gameplay von Cyberpunk 2077 in voller Länge ansehen.)

Diese Zahlen allein überschreiten bei weitem das Interesse, das dem erfolgreichsten Witcher-Teil "Wild Hunt" vor seinem Release zuteil wurde. Daraus wollen die Entwickler zwar keine überzogenen Erwartungen ableiten, wie es in dem Quartalsbericht heißt - ein gutes Omen scheint es jedoch allemal zu sein. (Übrigens: Auch in dieser Hinsicht soll Cyberpunk 2077 besser und cooler als alle Spiele zuvor werden.)

Wann erscheint Cyberpunk 2077?

Einen Termin gibt es noch nicht - dafür lässt Adam Kiciński jedoch eine interessantes Detail fallen: Der Großteil der Werbekampagne zum Spiel würde noch bevorstehen. Ein erster Schritt sei getan, doch es würde noch viel Arbeit auf die Entwickler warten. Ob das bedeutet, dass Zocker sich noch einige Zeit gedulden müssen? Zumindest scheint das Studio nicht vom Erscheinungsjahr 2019 abzuweichen.

