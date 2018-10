Multiplayer für Cyberpunk 2077? Damit hat sich CD Projekt womöglich verraten

Neue Pläne?

+ © CD Projekt Red Gamer warten jetzt schon sehnsüchtig auf Cyberpunk 2077 - bisher ist das Spiel nur als Singleplayer geplant. © CD Projekt Red

Eine Partnerschaft zwischen CD Projekt Red und dem Studio Digital Scapes sorgt für Spekulationen im Netz - könnte für Cyberpunk 2077 ein Multiplayer-Modus drin sein?

Bisher wollte sich CD Projekt Red bei Cyberpunk 2077 auf einen Singleplayer-Modus konzentrieren. Nun kündigten die Entwickler jedoch eine Partnerschaft mit dem Studio Digital Scapes bezüglich des neuen Titels an - dieses arbeitete unter anderem an dem PvP-Modus von Dying Light. Ein Indiz, dass es nun noch einen Multiplayer zu Cyberpunk 2077 geben soll?

CD Projekt mit neuer Kooperation: Multiplayer wird immer wahrscheinlicher

Zumindest zeichnet sich Digital Scapes durch ein Händchen in PvP-Multiplayer aus, wie das Studio selbst bemerkt. Die Entwickler arbeiteten bereits an Games wie Dying Light, Company of Heroes oder Warhammer 40k.

In einer Pressemitteilung von CD Projekt Red zeigen sich beide Seiten erfreut über die Zusammenarbeit: "Wir sind aufgeregt und geehrt zugleich, mit CD Projekt Red zusammenzuarbeiten", sagt Marcin Chady, Studiochef von Digital Scapes. "Ihr unglaublich kreatives und erfolgreiches Team an Entwicklern hat die story-getriebenen Rollenspiele auf bisher ungeahnte Level gehoben. Wir freuen uns darauf, ihnen dabei zu helfen, die besten Videospiele auf dem Planten zu entwickeln."

Auch Michał Nowakowski, Senior Vizepräsident des Business Developments bei CD Projekt Red, ist von der Kooperation begeistert: "Cyberpunk 2077 ist unser ambitioniertestes Projekt bis heute und wir arbeiten jeden Tag sehr hart daran, daraus eine kreative und technologische Errungenschaft zu machen. Das Team von Digital Scapes bringt viel Talent, Erfahrung und technisches Wissen mit und ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere langfristige Zusammenarbeit dem Spiel viel geben wird."

Obwohl die Aussichten auf einen Multiplayer-Modus für Cyberpunk 2077 etwas rosiger aussehen, wird d as Hauptaugenmerk auf dem Singleplayer-Modus bleiben. Die Entwickler haben einen Multiplayer-Modus zwar nie bestätigt, aber auch nie ausgeschlossen. Bei der Veröffentlichung ist jedenfalls noch nicht damit zu rechnen, wie Quest Designer Patrick Mills vor einiger Zeit im Interview mit dem Online-Portal Eurogamer erklärte - falls es ihn geben sollte, wird er später nachgereicht.

Hier ist der Trailer zu Cyberpunk 2077

fk