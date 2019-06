"Cyberpunk 2077"-Prequel angekündigt! Alle Infos zum "Cyberpunk Red Jumpstart Kit"

Cyberpunk Red Jumpstart Kit

"Cyberpunk 2077"-Fans aufgepasst: Prequel angekündigt! Was Du zu dem neuen Game unbedingt wissen musst und was für ein Genre es ist. Der Release-Termin überrascht.

Wer sehnsüchtig auf das Erscheinen von "Cyberpunk 2077" am 16. April 2020 wartet, der wird über diese Nachricht begeistert sein. Es wird eine offizielle Prequel der Cyberpunk-Reihe geben, die unter anderem auf der größten amerikanischen Tabletop-Gaming-Convention erhältlich sein wird.

Wie heißt der neue Cyberpunk-Titel?

Das Cyberpunk 2077 Prequel erhält den Namen "Cyberpunk Red Jumpstart Kit". Der Publisher ist R. Talsorian Games, der schon für Cyberpunk 2020 verwantwortlich war. Wie "Jumpstart Kit" vermuten lässt, wird es zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Vollversion des TTRPG geben. Der Entwickler Mike Pondsmith hat nach eigenen Aussagen viel Zeit in die Vereinheitlichung der Zeitlinien des originalen Tabletop-Spiels und dem kommenden Cyberpunk 2077 verwendet.

Wann erscheint das Cyberpunk Red Jumpstarter Kit?

Der Realease-Termin für das Cyberpunk Red Jumpstarter Kit ist der 1. August 2019 und wird auf der Gen Con 2019 in Indianapolis zelebriert werden. Zur selben Zeit wird es auch eine Digitale-Version auf DriveThruRPG.com geben. Wer die physische Version bestellen möchte, der findet diese in dem Online-Shop von R. Talsorian. Ein großer Vorteil von Tabletop-Spielen ist: Es gibt keine Hardware-Anforderungen wie bei Cyberpunk 2077.

Was ist in der physischen Version des Cyberpunk Red Jumpstarter Kits enthalten?

Die Box enthält folgende Dinge:

Ein Buch mit den wichtigsten Regeln die man benötigt um gleich loszuspielen.

Ein Buch mit der kompletten Legende zum Spiel und weitere Abenteuer.

Sechs individualisierbare Charaktere.

Ein Set Würfel im "Cyberpunk-Stil" (Zwei d10er und vier d6er).

Karten und Aufsteller um die Cyberpunk-Welt lebendig werden zu lassen.

Cyberpunk 2020 ist aktuell ausverkauft

Wer das originale TTRPG Cyberpunk 2020 spielen will, der muss mit der Online-Version vorlieb nehmen. Die physische Version ist aktuell leider restlos ausverkauft. Ein Firmenmitarbeiter von R. Talsorian sagt dazu: "Obwohl wir vor der E3 zusätzliche Kopien von unserer Druckerei angefordert hatten, sind wir komplett ausverkauft. Wir sind natürlich dankbar für das große Interesse zu Cyberpunk".

Woher kommt eigentlich der Begriff "Tabletop RPG" oder "Tabletop Role-Playing-Game"?

Das Wort "Tabletop" steht eigentlich nur dafür, dass diese Spiele auf einem Tisch oder einer flachen Oberfläche gespielt werden. Bei einem "Role-Play-Game" - also einem Rollenspiel - handelt es sich um ein Spiel bei dem man in die Rolle eines fictionalen Charakters schlüpft.

Tabletop-RPG´s erleben eine Renaissance

Tabletop-Rollenspiele sind wieder stark im Kommen, wie man an dem Beispiele von Cyberpunk 2020 und jetzt auch Cyberpunk Red sieht. Eins der wohl bekanntesten TTRPG´s ist Dungeons and Dragons. Dieser Titel hat es am Ende auch geschafft als Computerspiel veröffentlicht zu werden.

Cyberpunk 2077 war eigentlich für 2019 geplant. Da sich die Entwicklung aber deutlich verschoben hat, muss man bis zum April 2020 warten. Da kommt dieses Prequel natürlich ganz gelegen um die Wartezeit zu verkürzen.