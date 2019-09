"Death Stranding": Unveröffentlichte Screenshots machen Fans sprachlos

+ © Konami/Kojima Entertainment Worum es in "Death Stranding" wirklich geht, ist vielen Fans weiterhin ein Rätsel. © Konami/Kojima Entertainment

Vor wenigen Stunden hat Sony weitere Screenshots zu "Death Stranding" veröffentlicht. Zu sehen sind Charaktere wie Deadman, Mama oder "Der Gast". Wir erklären, was genau zu sehen ist.

Der Titel "Death Stranding" von Kojima Entertainment und Konami ist eines der heiß ersehnten Spiele für das vierte Quartal 2019. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Informationen zu dem Spiel und der Story im Netz diskutiert werden.

Screenshots scheinbar doch nicht so neu wie gedacht

Vor wenigen Stunden hat Sony Entertainment auf der Tokyo Game Show Screenshots aus "Death Stranding" veröffentlicht. Zu sehen sind drei Charaktere, die "Mama", "Deadman" und "Der unbekannte Gast" getauft wurden.

Während wir die Screenshots analysiert haben, ist uns aufgefallen, dass die Bilder alle aus dem kürzlich erschienenem Trailer von Konami entnommen worden sind. Ganz so neu scheinen die Bilder also nicht zu sein. Dennoch kann man auf ingame.de alle Detailinformationen zu jedem Screenshot nachlesen und sich so ein besseres Bild von der Story hinter dem Spiel machen.

