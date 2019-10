Diablo 4: Mehr Details geleakt - So sieht der erste neue Charakter aus

Neuer Leak!

+ © Blizzard Diablo 4 wird vermutlich auf der BlizzCon 2019 vorgestellt. Erste Artwork-Leaks zeigen die Superschurkin des neuen Spiels. © Blizzard

Die Meldungen für ein neues Diablo reißen nicht ab. Nun ist ein neues Artwork aufgetaucht. Dies zeigt den ersten Charakter von Diablo 4.

Das erste Diablo erschien bereits 1996.

Auf der BlizzCon 2019 werden vermutlich auch Overwatch 2 und WoW – Shadowlands vorgestellt.



Das Buch „The Art of Diablo“ kommt am 3. November 2019 auf den Markt.

Vor der BlizzCon 2019 vom 1. bis 2. November werfen Leaks ihren Schatten voraus. Auf Twitter ist ein neues Artwork aufgetaucht, das nach einer versehentlichen Werbeanzeige nun auch ein weiteres Mal die Existenz von Diablo 4 bestätigt. Auf der geleakten Seite wird nicht nur auf den vierten Teil der Diablo-Reihe verwiesen, sondern auch auf die ersten Charaktere.

Genau einen Tag nach der diesjährigen BlizzCon in Anaheim, Kalifornien soll das Buch „The Art of Diablo“ auf den Markt kommen. In Bezug auf dieses Buch wirkt der Leak also durchaus glaubwürdig. So wird Diablo 4 wohl auf der diesjährigen BlizzCon angekündigt, um kurz danach mit dem Buch einen guten Absatz zu erzielen.

Nach Leak: Wird Lilith die Königin von Diablo 4?

Zum Leak gehört auch ein Charakter: Lilith, die Königin der Succubi wird die vermeintliche Superschurkin im neuen Diablo 4. Bekannt ist die Dame übrigens schon länger. Sie wurde im Rahmen eines Pandemonium-Events bereits in Diablo 2 gezeigt. Man kann davon ausgehen, dass Diablo 4 die Reihe grundlegend überarbeiten wird. Zusätzlich ist auch noch Concept-Art von Art-Director John Polidora zu sehen. Welche Rolle Lilith tatsächlich in Diablo 4 spielen wird, ist allerdings noch ungewiss. Im Text wird sie als „Mutter des Heiligtums“ beschrieben, die „zu ihren Kindern zurückkehren wird, an einem Tag, der groß und schrecklich für alle wird.“

BlizzCon 2019 Leaks: Eine PR-Strategie?

Auffallend ist, dass genau eine Woche vor der BlizzCon 2019 so viele Informationen über verschiedene Spiele in Umlauf kommen. Nicht nur Diablo 4, sondern auch Titel wie Overwatch 2 und WoW-Shadowlands fahren mit geleakten Inhalten auf, die internes Material zeigen, allerdings noch nicht zu viel Informationen preisgeben, um Blizzard in Bestätigungszwang zu bringen. Darum wird viel spekuliert, der Publisher habe vermutlich selbst seine Finger im Spiel, um das Aufsehen um das Event, das letztes Jahr für viele Fans des Studios eine Enttäuschung war, zu schüren.

Vermutlich werden alle Leaks am Freitag den 1. November 2019 auf der BlizzCon aufgeklärt. Blizzard wird das Event voraussichtlich wieder mit einem Live-Stream in eure Wohnzimmer und vor eure Schreibtische bringen.