"Disenchantment" Teil 2: Ist Elfo tot? Neuer Trailer verrät mehr über sein Schicksal

"Disenchantment" Teil 1 endete mit einem heftigen Cliffhanger: Prinzessin Beans Weggefährte Elfo scheint nicht mehr am Leben zu sein. Doch sehen Zuschauer die Figur tatsächlich nie wieder?

In wenigen Wochen geht die Netflix-Serie "Disenchantment" vom "Simpsons"- und "Futurama"-Erfinder Matt Groening in die zweite Runde. Der neuste Trailer löst dabei schon einen der wichtigsten Cliffhanger auf und verrät, wie das Abenteuer für Prinzessin Bean und Co. weitergeht.

+++ Achtung, es folgen Spoiler zu "Disenchantment" Teil 1 und 2 +++

"Disenchantment": Müssen sich Fans von dieser Hauptfigur verabschieden?

Im Herbst ist Binge-Watching auf Netflix angesagt, denn so geht z.B. auch der Serien-Hit "Riverdale" ab Oktober in die vierte Staffel. Zehn neue Folgen von "Disenchantment" werden ebenfalls bald zu sehen sein, nachdem die Serie im August 2018 mit einem tragischen Ereignis endete: Beans treuer Begleiter Elfo ist gestorben. Doch ist er wirklich tot? Diese Frage warf bereits eine Post-Credits-Szene der letztjährigen zehnten Folge auf, denn darin ist zu sehen, wie Frauenhände den vermeintlich leblosen Körper des grünen Elfs aus dem Meer ziehen. Der vollständige Trailer zum zweiten Teil bestätigt nun das Schlimmste. Elfo lebt in der Tat nicht mehr und befindet sich fortan im Himmel.

Die positive Nachricht ist allerdings, dass sich Bean mit diesem Zustand nicht zufrieden gibt. Zusammen mit Dämon Luci will sie Elfo ins Reich der Lebenden zurückholen und reist dafür wortwörtlich in die Hölle.

Viele Baustellen: Was Prinzessin Bean außerdem noch erledigen muss

Damit sei nur ein Ziel genannt, das die Heldin in der kommenden Staffel erreichen muss. Weil die Bewohner von Dreamland versteinert wurden, gilt es auch hierfür eine Lösung zu finden. Zu allem Überfluss macht Beans böse Mutter ihr und ihren Begleitern das Leben schwer.

"Disenchantment" Teil 2: Das ist der Starttermin

Lange warten müssen Fans nicht mehr, denn der zweite Teil mit weiteren zehn Folgen startet bereits am 20. September auf Netflix. Und kürzlich gab es noch mehr gute Nachrichten: Da die Serie von den Zuschauern gut aufgenommen wurde, erscheinen in den Jahren 2020 und 2021 sogar noch zwei weitere Staffeln auf der Streaming-Plattform.

The misadventure continues. New Disenchantment coming in 2019, 2020, and 2021. pic.twitter.com/HWzXeYxRQ4 — Disenchantment (@disenchantment) 22. Oktober 2018

