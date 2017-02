Einmalig in Deutschland: Hier wird der Spieler zu seinem Avatar

Virtual Reality Lounge in Hessen

+ © Buschky Dariusz Kaleta (l.) und Kai Schiek haben die Arcade-Lounge in Bad Hersfeld ins Leben gerufen. © Buschky

Bad Hersfeld - Virtuelle Realität erfreut sich bei Gamern großer Beliebtheit. Wer beim Konsole-Daddeln in künstliche Welten eintauchen will, sollte nach Hessen pilgern.

Auf diesen Tag können sich Videospiel-Freunde freuen: Am Donnerstag öffnet die Arcade Lounge im hessischen Bad Hersfeld ihre Pfoten. Dort kann man alle möglichen VR-Games ausprobieren. Das Besondere, in Deutschland bisher einmalige Feature der Spielewelt ist jedoch der Virtualizer.

Das in alle Richtungen bewegliche Laufband macht es möglich, dass sich die Gamer nicht nur in der virtuellen, sondern auch in der realen Welt beim Spielen frei bewegen können, wie lokalo24.de berichtet. Wo der Spieler also hingeht, da geht auch sein Avatar hin, Spieler und Avatar verschmelzen quasi.

Dieses einmalige Spiele-Erlebnis dürfte Gamer aus ganz Deutschland anlocken.