Entwickler von Call of Duty Modern Warfare kündigt baldige Slot-Erweiterungen an

Endlich!

In Call of Duty Modern Warfare gibt es aktuell nur fünf Slots für benutzerdefinierte Klassen. Dies soll sich bald ändern.

Bei Call of Duty Modern Warfare gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Änderungen und Updates um den Wünschen der Fans nachzukommen. Doch die Community wünscht sich eine Erweiterung, zu der Entwickler Infinity Ward bisher keine Stellung genommen hat. Die limitierten fünf Slots bei den benutzerdefinierten Klassen ist für viele Spieler ein Problem, da durch die vielen Modes und Playlists die fünf Slots schnell aufgebraucht sind. Bisher hat sich Infinity dieses Problems in Call of Duty Modern Warfare noch nicht angenommen.

Auf ingame.de* kann man nachlesen was der Entwickler von Infinity Ward zu den Slot-Erweiterungen der Klassen in Call of Duty Modern Warfare sagt.

