Ab morgen erhältlich! "Fifa 20" Champions- und Ultimate-Edition - das bieten die Versionen

EA

+ © dpa/Christian Charisius Bei "Fifa 20" können Fußballfans bald wieder selbst den Rasen betreten. © dpa/Christian Charisius

Am 24. September 2019 sind die Champions- und Ultimate-Edition von "Fifa 20" bereits erhältlich. Das beinhalten sie im Gegensatz zur Standard-Version.

Die Standard-Version von "Fifa 20" erscheint am 27. September für Playstation 4, Xbox und PC. Wer sich aber nicht mehr so lange gedulden möchte und obendrein ein paar zusätzliche Inhalte abstauben will, kann sich ab morgen (24. September 2019) die Champions- oder Ultimate-Edition holen. Das enthalten die Versionen.

"Fifa 20" Champions Edition: Das erhalten Spieler bei einer Vorbestellung

Diese Woche geht es für "Fifa 20"-Fans wieder auf den virtuellen Rasen. Besitzer der Champions- und Ultimate-Edition starten schon etwas früher in die neue "Fifa"-Saison. Wer die Champions-Edition für 89,99 Euro vorbestellt hat, erhält folgende Inhalte obendrauf, wie der Entwickler Electronic Arts auf seiner Website schreibt:

mit drei Tagen Vorabzugriff schon ab 24. September spielen

bis zu zwölf seltene Gold-Packs für "Fifa 20"-Ultimate-Team (zwölf Wochen lang wöchentlich eins)

eins von fünf mittleren ICON-Leihobjekten für fünf "FUT"-Partien wählen

Special-Edition-FUT-Trikots

Auch interessant: "Fallout 76": Darum sorgt nun ein Kühlschrank für geballte Fäuste unter Gamern.

"Fifa 20" Ultimate Edition: Das ist in dieser Version für Spieler dabei

Wer statt der Champions Edition von "Fifa 20" lieber die Ultimate Edition haben möchte, bekommt noch etwas mehr - allerdings für 99,99 Euro. Das ist laut EA bei einer Vorbestellung enthalten:

mit drei Tagen Vorabzugriff schon ab 24. September spielen

bis zu 24 seltene Gold-Packs für "Fifa 20"-Ultimate-Team (zwölf Wochen lang wöchentlich zwei)

eins von fünf mittleren ICON-Leihobjekten für fünf "FUT"-Partien wählen

Special-Edition-FUT-Trikots

Für alle anderen "Fifa"-Fans, die sich auf die Standard-Version beschränken möchten, geht es mit der neuesten Fußballsimulation von EA dann am 27. September los.

Ebenfalls spannend: "eFootball PES 2020" im Test - Der FIFA-Killer?