Die Super-Elf

+ © EA Games Fifa 20: Das ist Das Team of The Year 2019 - TOTY mit Messi und Mbappe © EA Games

Aus 55 Nominierten haben sich die 11 besten Spieler herauskristallisiert. Das Team of the Year in FIFA 20 wurde geleakt. Wir zeigen alle Spieler im Überblick.

Das vergangene Fußballjahr hielt einiges an Überraschungen parat. Nun wurden die elf besten Spieler des letzten Jahres mit einer Team of the Year Karte in Fifa 20 belohnt. Liverpools Champions League Erfolg hatte dabei großen Einfluss auf die Auswahl der Spieler. Fünf Spieler stellt das Team von Liverpool für das FIFA 20 TOTY. Auch zwei junge Niederländer haben es unter die besten 11 geschafft.

