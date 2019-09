"Fifa 20" gegen "eFootball PES 2020": Diese Spiele kommen im September raus

Spiele-Releaseübersicht

Der September steht im Zeichen des Fußballs. Beide Platzhirsche bringen ihre neueste Version raus. Es gibt aber noch viele andere Spiele abseits des grünen Rasens.

Das Sommerloch im Spielebereich ist vorbei und stellt Gamer vor ein anderes Problem: Welches Spiel soll als erstes gespielt werden. Denn der September ist vollgepackt mit AAA-Titel. Aber über allen schwebt der große Kampf um die Vorherrschaft auf dem virtuellen Rasen. Konami schickt "eFootball PES 2020" ins Rennen und EA kontert mit "Fifa 20". Wer mit Fußball nichts anfangen kann, darf sich unter anderem auf "Borderlands 3" freuen.

"Fifa 20" gegen "eFootball PES 2020": Der ewige Kampf

Jedes Jahr das gleiche Duell. EA gegen Konami. "Fifa" gegen "PES". Seit Jahren streiten sich die beiden um die Gunst der Fußball-Fans. Einen richtigen Sieger gibt es dabei nie, wenn man es objektiv betrachtet. Die Fan-Lager beider Fußballsimulationen sind natürlich immer der Meinung, dass ihre die beste ist. Aber wie im echten Fußball liegt die Wahrheit auf dem Platz.

Den ersten Eindruck welches Spiel dieses Jahr die Nase vorne haben könnte, können sich Fans von "eFootball PES 2020" machen. Konamis Fußballspiel erscheint schon am 10. September 2019 für PC, PS4, Xbox One.

Konkurrent "Fifa 20" erscheint offiziell erst am 27. September 2019 für PC, PS4, Xbox One. Doch wegen unterschiedlicher Abomodelle und Editionen lässt sich EAs Klassiker schon ab dem 18. September in vollem Umfang spielen.

"Borderlands 3": Der Wahnsinn kehrt zurück

Fans des gepflegten Loot-Shooters warten schon sehnsüchtig auf den 13. September. Dann schickt Entwickler Gearbox Software die Spieler wieder auf den Planeten Pandora, um in "Borderlands 3" ordentlich für Chaos zu sorgen. Doch diesmal bleibt der Wahnsinn nicht auf dem Planeten.

Mit dem Raumschiff Sanctuary III lassen sich drei weitere Planeten besuchen bzw. plündern: Promethea, Eden-6 und Athenas. Zu entdecken gibt es unter anderem ein Sumpfgebiet, eine futuristische Stadt und ein malerisches Kloster.

Und darum geht’s in "Borderlands 3": Nach dem Fall von Handsome Jack und Hyperion in "Borderlands 2" sorgen die Calypso-Zwillinge Troy und Tyreen mit ihrem New-Media-Kult für Ärger auf Pandora und den Nachbarplaneten. Die Banditen-Clans der Borderlands halten die beiden für Götter und die Zwillinge wissen das zu nutzen.

Das können die Kammer-Jäger natürlich nicht zulassen und stellen sich den Calypso-Zwillinge entgegen. Und da kommen die Spieler zum Zug. Vier neue Klassen mit neuen Skills stehen dafür zur Auswahl: Schützin, Agent, Sirene und Bestienmeister.

Diese Spiele erscheinen im September 2019

Titel Plattform Release-Datum Final Fantasy 8 Remastered PC, PS4, Xbox One, Switch 3. September 2019 Catherine: Full Body PS4 3. September 2019 Children of Morta PC, PS4, Xbox One, Switch 3. September 2019 NBA 2K20 PC, PS4, Xbox One 6. September 2019 Gears 5 PC, Xbox One 6. September 2019 Monster Hunter World: Iceborn PC, PS4, Xbox One 6. September 2019 Unrailed! PC 9. September 2019 eFootball: PES 2020 PC, PS4, Xbox One 10. September 2019 The Walking Dead: The Telltale Definitive Series PC, PS4, Xbox One 10. September 2019 Greedfall PC, PS4, Xbox One 10. September 2019 Blasphemous PC, PS4, Xbox One, Switch 10. September 2019 Borderlands 3 PC, PS4, Xbox One 13. September 2019 NHL 20 PS4, Xbox One 13. September 2019 Bus Simulator PS4, Xbox One 17. September 2019 Devil’s Hunt PC 17. September 2019 Lego Jurassic World Switch 19. September 2019 The Legend of Zelda: Link’s Awakeing Remake Switch 20. September 2019 Ni No Kuni Remastered PC, PS4, Nintendo Switch 20. September 2019 The Surge 2 PC, PS4, Xbox One 24. September 2019 Contra Rogue Corps PC, PS4, Xbox One, Switch 26. September 2019 Code Vein PC, PS4, Xbox One 27. September 2019 FIFA 20 PC, PS4, Xbox One, Switch 27. September 2019

