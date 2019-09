"Fifa 20" schon vor Release spielen - so geht's

Fußballsimulation

Am 24. September erscheint die nächste Ausgabe von EAs Fußballsimulation "Fifa". Aber Fans können schon eine Woche vorher auf den virtuellen Rasen.

Der Ball in der Bundesliga rollt schon seit ein paar Wochen. Bis es auf dem virtuellen Rasen wieder losgeht, dauert es allerdings noch. Offiziell erscheint "Fifa 20" am 27. September 2019 für PC, Xbox und PS4. Doch nicht alle Fans müssen so lange auf EAs Fußballsimulation warten. Unter bestimmten Umständen lässt sich "Fifa 20" schon eine Woche vorher spielen. Wir verraten wie.

"Fifa 20" vor allen anderen spielen

Der einfachste Weg, einen Eindruck von "Fifa 20" zu gewinnen, dürfte die Demo sein. Diese soll wahrscheinlich am 12. September endlich für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Nintendo-Switch-Spieler gehen dabei vermutlich leer aus. Für die tragbare Konsole soll es keine Testversion geben. Wie der Name schon sagt, ist es nur ein Test - also fehlen viele Funktionen.

Diese stehen aber PC-Spielern schon am 18. September zur Verfügung. Allerdings nur, wenn Sie Mitglieder von Origin Access Premier sind - die Spieleflatrate von EA. Dies kostet etwa 100 Euro im Jahr, darin ist aber das neue "Fifa" bereits enthalten. Spielbar ist "Fifa 20" in dieser Variante bereits am 18. September ab 17 Uhr.

Auf der PS4 und Xbox One brauchen Fans eine EA-Access-Basic-Mitgliedschaft für 25 Euro im Jahr. Zwar sind in dieser Version alle Funktionen bereits spielbar, allerdings ist die Spieldauer auf zehn Stunden bis zum offiziellen Release begrenzt. Spielbar ist "Fifa 20" dann ab den 18. September.

Käufer der "Fifa 20"-Editionen "Champions" und Ultimate" dürfen am 24. September die Schuhe schnüren. Alle anderen "Fifa 20"-Fans müssen bis zum 27. September 2019 warten, um endlich mit seiner Lieblingsmannschaft um Meisterschaften und Titel zu kämpfen.

"Fifa 20": Wann darf wer spielen?

"Fifa 20"-Demo: wahrscheinlich am 12. September 2019

"Fifa 20" Origin Access Premier (PC): 18. September 2019

"Fifa 20" EA Access Basic (PS4, Xbox One): 18. September 2019

"Fifa 20 Champions Edition": 24. September 2019

"Fifa 20 Ultimate Edition": 24. September 2019

"Fifa 20 Standard Edition": 27. September

