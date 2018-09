FIFA 19 Web-App ist endlich live - mit ein paar Startschwierigkeiten

FIFA Ultimate Team

Besucher der Gamescon 2018 in Köln konnten sich glücklich schätzen und FIFA 19 bereits austesten.

Gestern ging endlich die FIFA 19 Web-App von EA online. Allerdings dauerte die Veröffentlichung länger als gedacht - woran hat es gelegen?

Update 20. September 2018: Am 19. September ging die FIFA 19 Web-App wie von EA angekündigt live. Allerdings dauerte es um einiges länger, als Spieler es gewohnt sind. In den letzten Jahren konnte die "FIFA Ultimate Team"-App meist schon um 19 Uhr aufgerufen werden. Gestern dauerte es jedoch bis um 22.45 Uhr (!) bis sie endlich online war. Fußball-Fans konnten sich in der Zwischenzeit nur mit der UEFA Champions League vertrösten. Doch warum die Verzögerung?

Dazu gibt es leider kein offizielles Statement von EA. Es lässt sich nur spekulieren, dass es sich um technische Probleme handelte. Laut Online-Portalen wie Playnation und Mein-MMO gab es jedoch auch später, als die App endlich live war, Probleme beim Login, außerdem seien einigen Spielern zunächst Fehlermeldungen erschienen. Seither scheinen sich die Schwierigkeiten gelegt zu haben.

Übrigens: Die "FUT" Web-App funktioniert nur am Desktop. Für Android und iOS-Smartphones erscheint heute wiederum die Companion-App.

Originalmeldung: FIFA 19 Web-App wird heiß ersehnt - was sollte ich dazu wissen?

Wer sich nicht bis zum 28. September 2018 gedulden will, kann heute schon damit anfangen, sein Team für die kommende FIFA-Saison vorzubereiten - und zwar in der "FUT19"-Web-App.

Was ist FIFA Ultimate Team?

"FUT" oder auch "FIFA Ultimate Team" ist einer der beliebtesten Spielmodi der FIFA-Reihe. Hier können Sie Ihr Traumteam so zusammenstellen, wie Sie es sich wünschen, und damit in verschiedenen Einzelspieler- und Online-Modi antreten.

EA gibt Release-Termin für die Web-App bekannt

In der Web-App können Spieler schon heute (19. September 2018) im FUT-Modus durchstarten, wie EA vor wenigen Tagen bekannt gab. Allerdings ist noch nicht ganz klar, zu welcher Uhrzeit die App erscheint. In den letzten Jahren war sie meist um 19 Uhr verfügbar. Zum jetzigen Zeitpunkt ist sie noch nicht gestartet.

Wer kann heute schon die FIFA 19 Web-App starten?

Um überhaupt für die Web-App infrage zu kommen, brauchen Sie ein Konto bei EA und müssen schon im August 2018 einen FUT-Club in FIFA 18 gegründet haben, der jetzt noch gültig ist.

Hier ist der Trailer zu FIFA 19

