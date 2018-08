So findet Nikolaj Coster-Waldau das Ende von "Game of Thrones"

Staffel 8

Für Fans ist es noch lange hin bis zur finalen Staffel von "Game of Thrones". Nikolaj Coster-Waldau hingegen weiß schon wie das Ende aussieht – und fällt ein Urteil.

Seit der ersten Staffel spielt Nikolaj Coster-Waldau als Jaime Lannister eine zentrale Rolle in der HBO-Serie "Game of Thrones" – und ist damit einer der wenigen, die solange durchgehalten haben. Viele andere Charaktere fanden schon vorher ein tragisches oder grausames Ende.

Da im nächsten Jahr aber nun die finale Staffel ausgestrahlt wird, müssen auch die letzten "Überlebenden" sich nun von ihren Figuren verabschieden.

"Völlig schockierend": Jaime Lannister-Darsteller spricht über finale Staffel

Coster-Waldau tat dies auch in einem Interview mit dem Online-Portal The Wrap – und äußerte zugleich seine Meinung zu den letzten Episoden der Erfolgsserie. Schließlich brennt allen Fans diese eine Frage auf den Fingern: Findet "Game of Thrones" ein würdiges Ende?

Natürlich verriet der "Jaime Lannister"-Darsteller keine Einzelheiten zur Handlung. Jedoch zeigte er sich äußert zufrieden damit, wie die Serie endet. Demnach habe er sofort die Produzenten und Autoren D.B. Weiss und David Benioff kontaktiert, nachdem er das Drehbuch gelesen hatte: "Ich sagte ihnen, dass sie es nicht besser hätten machen können. Ich meine, als ich es gelesen habe – und ich habe schon viele Jahre damit zugebracht, zu überlegen und zu erraten, wie es ausgeht – habe ich viele Dinge richtig eingeschätzt, aber andere waren völlig schockierend und überraschend."

Auch interessant: Letzte Staffel von "Game of Thrones" könnte früher starten als gedacht.

Das beste am Finale wäre seiner Meinung nach, dass es absolut logisch sei – was man nicht von jedem Serienende sagen kann: "Ihr kennt bestimmt diese Shows, die mit einem großen Mysterium aufwarten und in der letzten Minute erfährst du, dass es alles keinen Sinn ergibt. Aber hier passen wirklich alle Einzelteile zum großen Puzzle zusammen."

Auch über Jaimes komplizierte Beziehung zu seiner Schwester Cersei hatte der Darsteller etwas zu sagen. So scheint es als wäre er nun endlich über sie hinweg: "Ich denke, dass er sie für eine Sekunde so gesehen hat, wie der Rest der Welt sie sieht. Und es hat ihn schockiert."

Mehr werden Fans wohl erst erfahren, wenn die letzten Folgen ausgestrahlt werden. Immerhin zeigte HBO in einer Vorschau ein paar Sekunden Bildmaterial der achten Staffel.

fk

Rubriklistenbild: © Youtube/GameofThrones