"Fortnite": Spieler können Bewegung des Sturms vorhersehen

Battle Royale

+ © Epic Games Bei "Fortnite" zieht ein Sturm über die Karte und nur die sicheren Zonen bieten Schutz. © Epic Games

Das Besondere an Battle-Royale-Spielen ist, dass sich die Karte immer weiter verkleinert. Wer erahnen kann, wo die nächste sichere Zone ist, hat einen immensen Vorteil.

"Fortnite" ist eines der beliebtesten Battle-Royale-Spiele und Fans versuchen alles, um am Ende einer Partie ganz oben zu stehen. Die einen trainieren täglich, die anderen tüfteln an Taktiken und suchen nach Möglichkeiten, das Spiel zu lesen.

"Fortnite": Sichere Zonen lassen sich vorhersagen

Eine neue Methode in "Fortnite" ist momentan, die Bewegung des Sturms und die nächste sichere Zone vorherzusagen – mit Erfolg offenbar. Dazu muss man wissen, dass die Spielwelt nach einer bestimmten Zeit verkleinert wird. Spieler, die außerhalb einer sicheren Zone sind, werden vom sogenannten Sturm eingeholt. Dieser fügt großen Schaden zu und tötet immer wieder zahlreiche Spieler.

Wer also in "Fortnite" weiß, wohin die nächste sichere Zone zieht, hat einen Vorteil gegenüber allen anderen Spielern. Auf Reddit erklärt der "Fortnite"-Spieler Menumber1, wie sich der Sturm und die Zone voraussagen lassen. Befindet sich zum Start einer "Fortnite"-Partie die erste Zone am Rande einer Map, sei die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich die Zone auf den Kartenrand zubewege und nicht ins Landesinnere verlegt werde.

"Fortnite"-Spieler bevorzugen Controller auch am PC

Ein anderer Reddit-Nutzer mit dem Namen GullibleFool hat die Theorie getestet und kam zu einem eindeutigen Ergebnis. In 41 von 43 Fällen hätte sich die Zone entsprechend der Menumber1-Vorhersage verhalten. "Fortnite"-Entwickler Epic Games hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Wer sich die Tipps zum Zonenverhalten zu Herzen nimmt, muss sich künftig weniger vor den herannahenden Stürmen in "Fortnite" fürchten und hat gute Chancen auf den Sieg. Wer sich noch einen Vorteil verschaffen will, sollte mit dem Gamepad spielen – auch am PC.

Entgegen der üblichen Annahme, dass die Maussteuerung bei Shootern besser beim Zielen ist, sind die Zielhilfen für den Controller in "Fortnite" der Maus deutlich überlegen. Auch der Waffenrückstoß soll beim Spielen mit dem Gampad viel geringer sein.

anb