"Fortnite" Kapitel 2: Skurriler Bug katapultiert Spieler in die Luft

Mit der neuen Season führte Epic Games die Möglichkeit ein, in Müllcontainern anderen Spielern aufzulauern. In manchen Fällen kann dies aber gehörig schiefgehen.

Seit Mitte Oktober läuft die erste Season von "Fortnite" Kapitel 2 und bringt viele Neuerungen mit. Doch neben den vielen Änderungen haben sich auch ein paar Bugs in das Battle-Royale-Spiel eingeschlichen, die Spielern schnell den Garaus machen können.

"Fortnite" Kapitel 2: Müllcontainer schleudern Spieler in die Luft

Einer dieser Bugs betrifft die neuen Verstecke in Müllcontainern. Dort können Spieler ihren Gegner auflauern und in den Rücken fallen. Allerdings kann es schnell passieren, dass man am Ende selbst tot ist. Der Müllcontainer-Fehler schleudert Spieler in die Luft und diese sterben bei der harten Landung. Außerdem sorgt eine neue Death Zone für Frust bei "Fortnite"-Spielern.

Den Müllcontainer-Bug hat ein Reddit-User auf Video gebannt und geteilt. Zu sehen ist, wie er sich in einem Container versteckt und auf einen vorbeilaufenden Spieler wartet. Alles läuft zunächst nach Plan. Er kann rausspringen und angreifen. Dann springt sein Gegner in den Container und der Spieler hinterher.

Plötzlich wird der Spieler in die Luft geschleudert und man sieht nur noch eine kleine Rauchwolke. Auf seinem Weg nach oben, hat der "Fortnite"-Spieler eine gute Sicht auf die Karte, doch dann geht es schnell bergab – die Landung überlebt er nicht.

"Fortnite" Kapitel 2: Epic Games schaut sich Bug an

Auf Reddit hat sich ein Mitarbeiter von Epic Games bereits zu dem Fehler geäußert. Allerdings hat er nur geschrieben, dass er das Video an die Entwickler weitergeben werde, damit sich diese das Problem anschauen können. Wann der Bug behoben wird, ist noch nicht bekannt.

Zahlreiche "Fortnite"-Spieler nehmen den Bug mit Humor. Einer kommentiert den Beitrag wie folgt: "Es wäre einfach nicht 'Fortnite', wenn es keinen Bug gebe, der Spieler in die Luft schleudert."

