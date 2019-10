"Fortnite" ist mit Kapitel 2 zurück und bringt neue Karte

Battle Royale

Nach dem Ende von "Fortnite" Season 10 herrschte Stille in einem der beliebtesten Battle-Royale-Spiele. Doch jetzt ist das Game wieder da.

Mit einem großen Knall beendete Epic Games die 10. Season von "Fortnite" am 13. Oktober 2019. Seitdem blieb es schwarz auf dem Battle-Royale-Feld. Seit dem 15. Oktober können Spieler wieder gegeneinander antreten. "Fortnite" Kapitel 2 bringt allerhand Neues mit sich.

"Fortnite" Kapitel 2 bekommt Boote

Wie einige Leaks bereits vermuten ließen, führt Epic Games eine neue Map mit 13 Orten ein. Zudem bewahrheiteten sich die Gerüchte über Boote und neue Aktivitäten. Spieler können nun unter anderem schwimmen und angeln gehen. Damit ergeben sich völlig neue Strategien für "Fortnite"-Spieler.

Spannend dürfte auch die Änderung sein, dass sich Gamer nun in Heuhaufen und Müllcontainern verstecken können. Mit dieser Taktik lassen sich wahrscheinlich sehr gut Hinterhalte aufbauen. Außerdem können nun Gaskanister und explosive Fässer gesprengt werden.

"Fortnite" Kapitel 2: Neue Waffen und eine Sanitätsbazooka

Auch neue Waffen gibt es mit "Fortnite" Kapitel 2. Neu sind unter anderem ein weiteres Sturmgewehr und eine Schrotflinte. Interessant dürfte auch der Verbandwerfer sein. Mit diesen lassen sich Spieler heilen. Darüber hinaus sollen sterbende Spieler nun in Sicherheit getragen werden können, um sie zu verarzten. Auch für feierwütige Spieler gibt es Neuerungen. Epic Games hat neue Gruppen-Emojis integriert.

Zusätzlich wurde das Waffenarsenal optimiert. Dafür lassen sich Waffen mithilfe von Ressourcen aufwerten und verbessern. Möglich macht es die Upgrade-Werkbank.

"Fortnite" Kapitel 2: Neuer Battle-Pass

Auch am Battle-Pass für "Fortnite" Kapitel 2 hat Epic Games geschraubt und ein neues XP-System eingeführt. Neu sind auch Medaillen, die Spieler in Matches verdienen können. Dies ist unter anderem durch das Durchsuchen von Truhen, das Eliminieren von Gegner und dem Abschluss von Herausforderungen möglich. Der Battle-Pass für Season 1 kostet 950 V-Bucks. Wie früher können sich Spieler den Battle-Pass für Season 2 in "Fortnite" freispielen.

