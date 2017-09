Game-Charts: Pyramidenbau, Flickflacks und Alienkampf

iOS-Spiele

+ In "Trough the Ages" leiten Spieler eine Zivilisation durch mehrere Zeitalter. Foto: App-Store von Apple/dpa

Hier wird Geschichte geschrieben: Als Anführer eines Stammes in "Through the Ages" durch mehrere Zeitalter nach und nach Dörfer und Städte ausbauen, Technik verbessern und Kriege führen. In einem der neuesten iOS-Spiele ist das möglich und bei iOS-Nutzern beliebt.

Berlin (dpa-infocom) - Noch am Getreide anbauen oder schon auf Reise durch das Weltall? Doch lieber als Zirkusturner hoch in die Luft springen und die Zuschauer begeistern? Das sind drei gefragte Spiele der Apple-Nutzer.

Von Brettspiel zu Online-Game: "Through the Ages" hat es geschafft. iPhone und iPad-Besitzer leiten eine Zivilisation durch die verschiedenen Zeitalter der Geschichte. Gestartet wird mit einem kleinen Stamm, später werden Pyramiden gebaut sowie Kriege geführt. Erz-und Nahrungsengpässe müssen überwunden und Technik und Forschung für einen kulturellen Fortschritt verbessert werden. Nutzer können alleine oder im Mehrspieler-Modus mit Freunden, auf einem Gerät oder mehreren spielen.

Andere iPhone-Nutzer gehen lieber auf ein Weltraumabenteuer. In "Iron Marines" trainiert der Spieler die Soldaten eines Raumschiffs, entdeckt neue Planeten und Metawesen und muss seine Basis gegen Alien-Angriffe verteidigen. Das Strategiespiel kostet 5,49 Euro.

Wesentlich sportlicher geht es bei "Flip Master" zu. Im Trampolin-Spiel stehen zwar ingsgesamt fünf Orte mit verschiedenen Sprunggeräten zur Auswahl. Der Start erfolgt aber in einem Garten mit einem einfachen Trampolin - je besser der Charakter turnt, umso mehr Orte, Sprünge und Sprünggeräte werden freigeschalten. Das kostenlose Spiel erfordert Fingerspitzengefühl: landet man mit dem Rücken auf der Kante oder sogar ganz neben dem Trampolin, ist die Partie vorbei.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 5 Iron Marines Ironhide S.A. 5,49 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 Doodle Jump Lima Sky 0,49 8 Bike Race Pro Top Free Games 0,49 9 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 10 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Flip Master Miniclip.com kostenlos 2 Snipers vs Thieves PlayStack Ltd kostenlos 3 Football Strike - Multiplayer Soccer Miniclip.com kostenlos 4 Snake VS Block Voodoo kostenlos 5 Wahl-O-Mat bpb kostenlos 6 Drag'n'Boom Ankama kostenlos 7 Roll the Ball® - slide puzzle BitMango kostenlos 8 Pirates of the Caribbean : Tides of War JOYCITY Corp kostenlos 9 Dungeon Witcher - Idle RPG Qin Ye kostenlos 10 Bowmasters - Multiplayer Game Playgendary kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Iron Marines Ironhide S.A. 5,49 3 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 4 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 The Room Fireproof Games 1,09 7 Through the Ages Czech Games Edition 10,99 8 Bridge Constructor Headup Games GmbH & Co KG 2,29 9 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49 10 The Inner World Headup Games GmbH & Co KG 3,49

Meistgeladene iPad-Games