Game-Charts: Spaß an magischen Welten und Städtebau

Beliebte iOS-Spiele

+ Ein böser Zauberer hat Süßigkeiten von dem knuffigen Monster Om Noms gestohlen. Diese gilt es zurückzuholen. Foto: App Store von Apple/dpa

Manche iOS-Nutzer haben an "Doodle Jump" einen so großen Spaß, dass sie ihr Gerät nicht aus der Hand legen können. Deswegen behauptet sich die Game-App auch in dieser Woche in den Charts. Ebenfalls gefragt sind "Cut the Rope: Magic" und "City Mania".

Berlin (dpa-infocom) - Phantastische Welten erfreuen sich bei den iOS-Spielern großer Beliebtheit. Gamer üben sich aber auch gerne als Städtegründer. Und da ist auch noch ein gelb-grünes Wesen, das alle süchtig macht.

Freunde der Magie dürften an "Cut the Rope: Magic" großen Spaß haben. Beim Spiel verwandeln die Nutzer das kleine Monster Om Noms, um von einem Zauberer Süßigkeiten zurückzuholen. Die Neuauflage überzeugt durch bessere Grafiken und Sounds. Außerdem können sich die Spieler auf noch komplexeren Levels ausprobieren.

Für große Begeisterung bei den Gamern sorgt zudem "Doodle Jump". Hier geht es darum, mit einem gelb-grünen Wesen auf mehreren Plattformen so hoch zu kommen, wie es nur geht. Wer fällt, verliert. Das kann schnell passieren, wenn man schwarze Löcher überwinden, Monstern ausweichen oder auf Bärenfallen aufpassen muss.

Für Macher ist hingegen "City Mania" das Richtige. Wer schon immer eine ganz Stadt aufbauen wollte, darf bei diesem Spiel sein Können unter Beweis stellen. Die Möglichkeiten dafür sind vielfältig: Man baut Wolkenkratzer, bevölkert die Straßen und stellt Sehenswürdigkeiten auf.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 4 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 5 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 6 Tiny Wings Andreas Illiger 1,09 7 Glitchskier Shelly Alon 1,09 8 Marvel's Guardians of the Galaxy TTG Telltale Inc 5,49 9 Doodle Jump Lima Sky 0,49 10 Earn to Die 2 Not Doppler 1,09

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 CATS: Crash Arena Turbo Stars ZeptoLab UK Limited kostenlos 2 Cut the Rope: Magic ZeptoLab UK Limited kostenlos 3 Stadt Land Fluss - Wörtespiel Fanatee kostenlos 4 Robot Unicorn Attack 3 [adult swim] kostenlos 5 Nonstop Chuck Norris flaregames kostenlos 6 City Mania: Town Building Game Gameloft kostenlos 7 Tiles & Tales Puzzle Adventure Trilith Entertainment Limited kostenlos 8 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 9 Clash Royale Supercell kostenlos 10 Quizduell FEO Media kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 The Room Fireproof Games 1,09 3 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 6,99 4 The Room Two Fireproof Games 2,29 5 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 6 Carcassonne TheCodingMonkeys 10,99 7 LEGO Ninjago: Schatten des Ronin Warner Bros. 5,49 8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 9 Farming Simulator 16 GIANTS Software GmbH 5,49 10 LEGO® Jurassic World™ Warner Bros. 5,49

Meistgeladene iPad-Games