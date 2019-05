"Game of Thrones": Folge fünf soll es richtig krachen lassen - behauptet Emilia Clarke

Wer regiert Westeros?

Die letzte Folge der aktuellen "Game of Thrones"-Staffel hatte es zumindest kampfmäßig in sich. Über die Story streiten sich noch die Fans. Werden die nächsten Folgen besser?

Die langersehnte Schlacht um Winterfell ging mit Folge drei der achten Staffel von "Game of Thrones" zu Ende. Viele Fans ließ sie enttäuscht zurück. Die Meinungen über die Folge "Die lange Nacht" sind gespalten und dürften auch künftig für viele Diskussionen sorgen.

Vor allem das Ende des Nachtkönigs kommt für viele Fans viel zu plötzlich und unspektakulär. Acht Staffeln lang wird die Bedrohung aus dem Norden aufgebaut, um sie in einer Folge in einem enttäuschenden Höhepunkt zu beseitigen. "Game of Thrones"-Fans setzen nun all ihre Hoffnung in die letzten drei Folgen der Erfolgsserie.

Und wenn man den Aussagen von Emilia Clarke glauben darf, werden diese episch. In der Latenight Show von Jimmy Kimmel verspricht die Daenerys-Darstellerin vor allem für Folge fünf großes. Die letzten Folgen werden ihrer Meinung nach "verrückt", aber Episode fünf übertreffe diese noch.

"Game of Thrones": Können die letzten Folgen die Erwartungen erfüllen?

Den "Game of Thrones"-Fans empfiehlt Clarke, sich einen richtig großen Fernseher zu suchen, um Folge fünf zu sehen. Man darf gespannt sein, ob sie damit die Erwartungen der Fans nicht in Höhen treibt, die die Serie nicht erfüllen kann.

Aber vielleicht schafft es die vorletzte Episode doch noch, den erzählerisch doch eher schwachen Start abzufangen und "Game of Thrones" zu einem würdigen Ende zu führen. Doch Fans müssen sich bis dahin noch gedulden. Erst einmal muss Folge vier die Nachwehen der Schlacht um Winterfell aufarbeiten.

