Game of Thrones: Dieser Charakter wurde überraschend aus Staffel 8 gestrichen

Die Premiere der 8. Staffel "Game of Thrones" liegt noch in weiter Ferne - doch schon jetzt enthüllte ein Darsteller, dass Fans in der letzten Etappe auf ihn verzichten müssen.

Gerade jetzt ist es schmerzhaft für Fans, zu erfahren, dass manche Charaktere in der letzten Staffel von "Game of Thrones" nicht mehr auftauchen werden. Schließlich wünschen sich Zuschauer für jede Figur ein passendes Ende.

Doch in sechs Folgen scheint es erwartungsgemäß schwierig zu sein, alle Darsteller unterzubringen. So verriet nun Mark Gatiss, der seit der viertel Staffel in der Erfolgsserie zu sehen war, dass er in den letzten Folgen keine Rolle mehr spielen wird.

"Game of Thrones" Staffel 8: Überraschendes Aus für die Eiserne Bank?

Als Tycho Nestoris gab Gatiss der sogenannten Eisernen Bank ein Gesicht in der Serie. Noch in Staffel sieben schmiedete er erfolgsversprechende Pläne mit Cersei Lannister und ermöglichte es ihr, eine Söldnerarmee zu rekrutieren. Deshalb überraschte es doch, als Gatiss' nun im Inteview mit dem Online-Portal Shortlist folgendes über das Überleben seiner Figur zu sagen hatte: "Ich bin nicht dabei (Anm. d. Red.: in Staffel 8), also werde ich vermutlich überleben. Allerdings könnten sie auch einfach beiläufig erwähnen, dass mein Kopf von einem Drachen abgebissen wurde."

Das widerspricht sich mit früheren Aussagen gegenüber dem Online-Portal Express, wo Gatiss noch andeutete in zwei Folgen von Staffel 8 aufzutauchen. Womöglich hat sich dies in der Zwischenzeit geändert und seine Szenen wurden gestrichen. Was aber nicht bedeuten muss, dass die Eiserne Bank keinerlei Rolle mehr spielen wird - schließlich agierte sie auch in vorherigen Staffeln eher aus dem Hintergrund, ohne dass sie von einer Figur repräsentiert werden musste.

