"Game of Thrones": So hoch ist das Todesrisiko der Charaktere, sagt Studie

Wer überlebt?

+ © dpa/Nicolas Armer Diese Frage treibt jeden "Game of Thrones"-Fan um - wer überlebt die letzte Staffel? © dpa/Nicolas Armer

Die Sterblichkeitsrate in "Game of Thrones" ist legendär. Nun beschäftigt sich sogar eine Studie mit der Frage: Wie hoch ist das Todesrisiko der Charaktere?

Die Vorfreude auf Staffel 8 von "Game of Thrones" ist bei Fans riesig - doch auch die Furcht. Schließlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz der HBO-Serie, dass niemand sicher ist. Vor allem in den letzten Folgen erwartet Zuschauer vermutlich ein großes Blutbad. Nun hat sich sogar eine Studie mit dem Sterblichkeitsrisiko von Figuren in der Serie beschäftigt. Welche Charaktere trifft es am ehesten? Auf welche Art sterben sie? Das haben die Forscher herausgefunden.

"Game of Thrones": Über die Hälfte aller Charaktere schon gestorben

Die Studie wurde von Reidar P. Lystad und Benjamin T. Brown vom australischen Institut für Gesundheitsinnovation der Macquarie Universität in Sydney durchgeführt und erschien im Fachjournal über Verletzungen ("Injury Epidemiology").

Insgesamt 330 Charaktere aus Staffeln eins bis sieben wurden für die Analyse untersucht - mit einem horrenden Ergebnis: 186 von ihnen, also über die Hälfte, ist bereits gestorben. Für "Game of Thrones"-Standards wohl jedoch nicht überraschend. Auch nicht erstaunlich ist die Tatsache, dass der überwiegende Teil der Figuren durch Gewalt zu Tode kam. Gerade mal zwei Charaktere - Maester Aemon und die Alte Nan - starben eines natürlichen Todes. (Auch interessant: Erstes Bild aus Staffel 8 von "Game of Thrones" veröffentlicht - Fans rasten aus.)

So lange überlebt ein Charakter in "Game of Thrones" - wen trifft es am ehesten?

Die Überlebensrate einer Figur auf dem Bildschirm ging von elf Sekunden bis hin zu über 57 Stunden. Im Durchschnitt überlebt ein Charakter 28 Stunden und 48 Minuten in der Serie. Doch welche Figuren trifft es am ehesten?

Laut Analyse segnen Männer, Menschen von niedriger Geburt und diejenigen, die ihre Allianzen niemals wechselten, am ehesten das Zeitliche. Zudem fanden die Autoren heraus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Figur innerhalb der ersten Stunde zu sterben bei 14 Prozent liegt.

Lesen Sie auch: "Game of Thrones"-Regisseur packt krasse Info zu Staffel 8 aus.