Fans in heller Aufregung: "Game of Thrones"-Trailer verrät Starttermin

Das Ende naht

+ © HBO Enterprises/dpa/Helen Sloan Die letzte Staffel von "Game of Thrones" steht an - ob Jon Snow die Weißen Wanderer aufhalten kann? © HBO Enterprises/dpa/Helen Sloan

Lange mussten Fans auf diese Info warten - doch nun ist endlich bekannt, wann die letzte Staffel "Game of Thrones" startet. Obendrein veröffentlicht HBO einen Teaser.

Fast eineinhalb Jahre sind seit der letzten Staffel von "Game of Thrones" vergangen. In der Zwischenzeit gab es nur spärlich Informationen zur Serie und wie es weitergeht. Nicht einmal ein Starttermin der neuen und letzten Folgen der HBO-Serie war bekannt - was die Warterei nur verschlimmerte, weil offenbar kein Ende in Sicht war. Das hat sich nun allerdings geändert. Am Sonntag verriet der amerikanische Sender endlich, wann die achte Staffel von "Game of Thrones" erscheint.

"Game of Thrones": Endlich gibt es einen Starttermin!

Startschuss für die letzten Folgen ist demnach der 14. April 2019. Dass die 8. Staffel im April erscheinen wird, gab HBO zuvor schon bekannt - nur stand der genaue Termin noch nicht fest. Diesen verkündete der Sender nun im Rahmen eines kleinen Teasers. Das heißt, fast genau drei Monate dauert es noch, bis die neuen Folgen endlich erscheinen.

Was verrät der Teaser über die 8. Staffel "Game of Thrones"?

Der Teaser zeigt leider keine Szene, wie sie in der Serie auftauchen wird - zumindest wenn man nach der Marketing-Strategie der letzten Jahre geht. So erschien zur siebten Staffel ebenfalls ein Teaser, der zwar einige Charaktere zeigte, aber nichts, was tatsächlich in den Folgen passiert.

So sehen wir im neuen Teaser, der den Namen "Crypts of Winterfell" trägt, wie einige Stark-Kinder durch die Gruften in Winterfell wandern. Darunter Jon Snow, Sansa Stark und Arya Stark. Sie ziehen an den Statuen und Gräbern von Ned Stark, Catelyn Stark und Lyanna Stark vorbei, bis sie letztendlich auf völlig neue Skulpturen treffen: Ihre eignen. Bedeutet das, dass es den übrigen Stark-Kindern - außer Bran, der nicht auftaucht - in der neuen Staffel an den Kragen gehen wird?

Zumindest sind sie unmittelbar der Gefahr durch die Weißen Wanderer ausgesetzt. Zum Ende des Teasers zeigt sich, wie die Gruften langsam einfrieren - ein Zeichen für das Kommen des Nachtkönigs.

Eine erste richtige Szene aus Staffel 8 veröffentlichte HBO übrigens schon - allerdings handelt es sich hierbei um einen Hauch von Nichts.