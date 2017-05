Game-Top-Ten: Wanderlust, Geschicklichkeit und Leben retten

Beliebte iOS-Spiele

Mit "Old Man's Journey" geht man auf eine Reise der besonders schönen Art.

Schöngeister und Hobby-Mediziner aufgepasst: Von schönen Animationen bis hin zu skizzenhafter Darstellung ist hier bildlich alles dabei. Thematisch geht es diese Woche von Risiko- über Organisationsspiele bis hin zu abenteuerlichen Geschichten.

Berlin (dpa-infocom) - "Old Man's Journey" (5,49 Euro) thematisiert die Reise des Lebens. Das Spiel ist unterlegt mit angenehmer Musik und erfüllenden Animationen. Man befindet sich in einer dreidimensionalen Welt, die aus zweidimensionalen Flächen konstruiert wird.

Diese wunderschönen Bilder platzen förmlich vor Farbe, Energie und Bedeutung. "Old Man's Journey" ist in vieler Hinsicht ein Puzzle - sowohl das Spiel an sich, als auch die Geschichte und den Weg, den der Spieler geht. Es gibt keine Anleitung oder Wegweiser, alles ergibt sich während des Spieles durch anklicken verschiedener Gegenstände oder Orte. Dieses Spiel thematisiert eine Geschichte vom Lieben, Gewinnen und Verlieren.

Mit einem grünen kleinen Wesen, das sich "Doodler" (0,49 Euro) nennt, muss man bei "Doodle Jump" von Plattform zu Plattform springen. Der Doodler muss dabei gegen Monster ankämpfen. Das putzige Geschicklichkeitsspiel ist besonders für Anfänger geeignet und ein guter Zeitvertreib für unterwegs. Die Entwickler bauen permanent an neuen Spielwelten und Bonusgegenständen.

Bei "Operate Now: Hospital" (kostenlos) geht es um Leben und Tod. Der Spieler erlebt nicht nur viele dramatische Fälle, sondern er baut sich sogar sein eigenes Krankenhaus inklusive Team auf, das er leitet und operiert eigenständig. Ein Fehler kann Leben und den Ruf kosten - jede Sekunde zählt.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 3 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 4 Doodle Jump - ACHTUNG: Höchste Ansteckungsgefahr! Lima Sky 0,49 5 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 7 Beholder Creative Mobile 5,49 8 Old Man's Journey Broken Rules 5,49 9 Bike Race Pro - Besten Motorrad Spiele Top Free Games 0,49 10 Anybody Out There: Dead City Headup Games GmbH & Co KG 0,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Finger Spinner Ketchapp kostenlos 2 Wort Guru wordpuzzle games kostenlos 3 Stadt Land Fluss - Wörtespiel Fanatee kostenlos 4 BamAttacks Alexander Guegel kostenlos 5 CATS: Crash Arena Turbo Stars ZeptoLab UK Limited kostenlos 6 Operate Now: Hospital SPIL GAMES kostenlos 7 Clash Royale Supercell kostenlos 8 Subway Surfers Kiloo kostenlos 9 Eggggg - Das Puke-and-Run Hyper Games kostenlos 10 Dancing Line Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Old Man's Journey Broken Rules 5,49 3 Beholder Creative Mobile 5,49 4 Frag doch mal... die Maus! Application Systems Heidelberg Software GmbH 2,99 5 To the Moon X.D. Network Inc. 5,49 6 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 7 LEGO Ninjago: Schatten des Ronin Warner Bros. 5,49 8 The Room Fireproof Games 1,09 9 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 5,49 10 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99

